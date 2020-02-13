Дюков подтвердил, что финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что финал Кубка России сезона-2019/20 пройдет в Екатеринбурге.

«На финал претендовали Нижний Новгород и Екатеринбург. По сравнению с другими участниками было больше плюсов, поэтому их включили в окончательный список. Мнения в РФС разделились, поэтому этот вопрос вынесли на исполком, голоса разделились: 14 членов поддержали Екатеринбург, 6 высказались за Нижний Новгород. В будущем мы постараемся сделать так, чтобы были загружены все стадионы, включенные в программу наследия ЧМ-2018.

«Лужники»? Вполне возможно, что там финал Кубка состоится в следующем году. Для этого нужно повышать интерес к турниру. Я сам не голосовал по этому вопросу выбора места проведения финала. В Екатеринбурге в прошлом году прошел только один международный матч, с участием молодежной сборной — этого явно недостаточно», – сказал Дюков.