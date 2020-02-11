Фелиш заболел фаринготонзиллитом. Он не тренируется уже два дня

У нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит, сообщает официальный сайт клуба.
Из-за болезни португалец не принимал участия в тренировках на протяжении двух последних дней.
20-летнему футболисту предоставлен отдых для полного восстановления. Когда он вернется в строй, пока неизвестно.
- В июле «Атлетико» купил Фелиша у «Бенфики» за 126 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард забил четыре гола и сделал два ассиста в 24 матчах.
- Фаринготонзиллит – это воспаление глотки и миндалин.
Источник: Официальный сайт «Атлетико»