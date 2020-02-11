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  • Фелиш заболел фаринготонзиллитом. Он не тренируется уже два дня

Фелиш заболел фаринготонзиллитом. Он не тренируется уже два дня

11 февраля 2020, 23:25
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У нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за болезни португалец не принимал участия в тренировках на протяжении двух последних дней.

20-летнему футболисту предоставлен отдых для полного восстановления. Когда он вернется в строй, пока неизвестно.

  • В июле «Атлетико» купил Фелиша у «Бенфики» за 126 миллионов евро.
  • В текущем сезоне форвард забил четыре гола и сделал два ассиста в 24 матчах.
  • Фаринготонзиллит – это воспаление глотки и миндалин.

Источник: Официальный сайт «Атлетико»
Испания. Примера Атлетико Феликс Жоау
Комментарии (1)
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серега кашин
1581457799
4 гола за 126 лямов вполне неплохо
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