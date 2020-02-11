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    Фелиш заболел фаринготонзиллитом. Он не тренируется уже два дня

    У нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит, сообщает официальный сайт клуба.

    Из-за болезни португалец не принимал участия в тренировках на протяжении двух последних дней.

    20-летнему футболисту предоставлен отдых для полного восстановления. Когда он вернется в строй, пока неизвестно.

    • В июле «Атлетико» купил Фелиша у «Бенфики» за 126 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард забил четыре гола и сделал два ассиста в 24 матчах.
    • Фаринготонзиллит – это воспаление глотки и миндалин.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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    11.02.2020 23:25
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