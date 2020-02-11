Фелиш заболел фаринготонзиллитом. Он не тренируется уже два дня

У нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за болезни португалец не принимал участия в тренировках на протяжении двух последних дней.

20-летнему футболисту предоставлен отдых для полного восстановления. Когда он вернется в строй, пока неизвестно.