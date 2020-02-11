Эмери: «В 2017-м мы вылетели от «Барселоны», потому что еще не использовали VAR»

Экс-тренер «ПСЖ» Унаи Эмери вспомнил вылет от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

«Я выиграл во Франции чемпионат, четыре национальных кубка и два Суперкубка, но главной целью оставалась Лига чемпионов.

В первый сезон мы провели домашний матч с «Барселоной» в 1/8 финала очень высокого уровня. В ответной игре мы вылетели из турнира, потому что еще не использовали VAR. Очевидно, что игра была омрачена решениями судьи.

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов мы уступили «Реалу», команде, которая взяла исторический требл в Лиге чемпионов. И, как и годом ранее, в выездном матче можно заметить ошибку судьи», – заявил испанский специалист.