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  • Эмери: «В 2017-м мы вылетели от «Барселоны», потому что еще не использовали VAR»

Эмери: «В 2017-м мы вылетели от «Барселоны», потому что еще не использовали VAR»

11 февраля 2020, 09:46
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Экс-тренер «ПСЖ» Унаи Эмери вспомнил вылет от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

«Я выиграл во Франции чемпионат, четыре национальных кубка и два Суперкубка, но главной целью оставалась Лига чемпионов.

В первый сезон мы провели домашний матч с «Барселоной» в 1/8 финала очень высокого уровня. В ответной игре мы вылетели из турнира, потому что еще не использовали VAR. Очевидно, что игра была омрачена решениями судьи.

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов мы уступили «Реалу», команде, которая взяла исторический требл в Лиге чемпионов. И, как и годом ранее, в выездном матче можно заметить ошибку судьи», – заявил испанский специалист.

  • Первый матч в Париже «ПСЖ» выиграл со счетом 4:0.
  • В ответной игре «Барселона» победила со счетом 6:1.

Источник: France Football
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Эмери Унаи
Комментарии (2)
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Павел Буре
1581404066
ты это вератти расскажи, который за ужином болтал, что его устроит поражение от барселоны со счетом 5-1.
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