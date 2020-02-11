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    Эмери: «В 2017-м мы вылетели от «Барселоны», потому что еще не использовали VAR»

    Экс-тренер «ПСЖ» Унаи Эмери вспомнил вылет от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17.

    «Я выиграл во Франции чемпионат, четыре национальных кубка и два Суперкубка, но главной целью оставалась Лига чемпионов.

    В первый сезон мы провели домашний матч с «Барселоной» в 1/8 финала очень высокого уровня. В ответной игре мы вылетели из турнира, потому что еще не использовали VAR. Очевидно, что игра была омрачена решениями судьи.

    В следующем розыгрыше Лиги чемпионов мы уступили «Реалу», команде, которая взяла исторический требл в Лиге чемпионов. И, как и годом ранее, в выездном матче можно заметить ошибку судьи», – заявил испанский специалист.

    • Первый матч в Париже «ПСЖ» выиграл со счетом 4:0.
    • В ответной игре «Барселона» победила со счетом 6:1.

    Источник: France Football

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    11.02.2020 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 февраля 2020, 09:54

      ты это вератти расскажи, который за ужином болтал, что его устроит поражение от барселоны со счетом 5-1.

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      Рейтинг: +575

      AleSan4es > Павел Буре 11 февраля 2020, 12:45

      А причем тут вератти если барсу как могли тащили вперед

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