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  • «Бекхэм – мой президент»: Неймар пообещал в течение 10 лет перейти в «Интер» Майами

«Бекхэм – мой президент»: Неймар пообещал в течение 10 лет перейти в «Интер» Майами

11 февраля 2020, 01:41

Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается однажды стать игроком «Интера» из Майами.

«Я уже сказал Бекхэму, что однажды хочу играть в его команде. Это отличная возможность помочь развиваться футболу в США. Дэвид – мой президент», – сказал бразилец.

Неймар добавил, что его переход в американский клуб может состояться в течение 10 лет.

  • «Интер» Майами, совладельцем которого является Бекхэм, начнет выступать в МЛС с марта 2020 года.
  • Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
  • Прошлым летом переговоры о возвращении 28-летнего форварда вела «Барселона».

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 США. МЛС ПСЖ Интер Майами Бекхэм Дэвид Неймар
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