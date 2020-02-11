«Бекхэм – мой президент»: Неймар пообещал в течение 10 лет перейти в «Интер» Майами

Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается однажды стать игроком «Интера» из Майами.

«Я уже сказал Бекхэму, что однажды хочу играть в его команде. Это отличная возможность помочь развиваться футболу в США. Дэвид – мой президент», – сказал бразилец.

Неймар добавил, что его переход в американский клуб может состояться в течение 10 лет.