«Бекхэм – мой президент»: Неймар пообещал в течение 10 лет перейти в «Интер» Майами

Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается однажды стать игроком «Интера» из Майами.
«Я уже сказал Бекхэму, что однажды хочу играть в его команде. Это отличная возможность помочь развиваться футболу в США. Дэвид – мой президент», – сказал бразилец.
Неймар добавил, что его переход в американский клуб может состояться в течение 10 лет.
- «Интер» Майами, совладельцем которого является Бекхэм, начнет выступать в МЛС с марта 2020 года.
- Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
- Прошлым летом переговоры о возвращении 28-летнего форварда вела «Барселона».
Источник: Sport.es