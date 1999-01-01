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    «Бекхэм – мой президент»: Неймар пообещал в течение 10 лет перейти в «Интер» Майами

    Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается однажды стать игроком «Интера» из Майами.

    «Я уже сказал Бекхэму, что однажды хочу играть в его команде. Это отличная возможность помочь развиваться футболу в США. Дэвид – мой президент», – сказал бразилец.

    Неймар добавил, что его переход в американский клуб может состояться в течение 10 лет.

    • «Интер» Майами, совладельцем которого является Бекхэм, начнет выступать в МЛС с марта 2020 года.
    • Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
    • Прошлым летом переговоры о возвращении 28-летнего форварда вела «Барселона».

    Источник: Sport.es

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