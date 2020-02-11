Marca: «Барселона» не пыталась вернуть Иньесту

«Барселона» не рассматривала вариант с возвращением полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

По информации Marca, каталонцы ищут центрального защитника и нападающего, а подписание нового хавбека не входит в планы клуба.

Ранее сообщалось, что «Барса» пыталась арендовать 35-летнего футболиста до конца сезона.