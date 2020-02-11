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Marca: «Барселона» не пыталась вернуть Иньесту

11 февраля 2020, 01:24

«Барселона» не рассматривала вариант с возвращением полузащитника «Виссел Кобэ» Андреса Иньесты.

По информации Marca, каталонцы ищут центрального защитника и нападающего, а подписание нового хавбека не входит в планы клуба.

Ранее сообщалось, что «Барса» пыталась арендовать 35-летнего футболиста до конца сезона.

  • Иньеста выступал за «Барселону» с октября 2002-го по май 2018-го года.
  • В активе хавбека 674 матча, 57 голов и 140 ассистов.
  • Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан еще на два сезона.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Виссел Кобе Иньеста Андрес
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