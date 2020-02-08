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  • Sport.es: «Барселона» в январе вела переговоры о возвращении Иньесты

Sport.es: «Барселона» в январе вела переговоры о возвращении Иньесты

8 февраля 2020, 16:57
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Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста в январе мог вернуться в «Барселону».

По информации Sport.es, каталонский клуб предлагал своему воспитаннику вариант с арендой до конца сезона.

Однако 35-летний испанец предпочел остаться в Японии.

  • Иньеста выступал за «Барсу» с октября 2002-го по май 2018-го года.
  • В активе хавбека 674 матча, 57 голов и 140 ассистов.
  • Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан еще на два сезона.

«Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Виссел Кобе Иньеста Андрес
Комментарии (1)
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серега кашин
1581174810
в барсу уже никто не идет
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