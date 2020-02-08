Sport.es: «Барселона» в январе вела переговоры о возвращении Иньесты

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста в январе мог вернуться в «Барселону».
По информации Sport.es, каталонский клуб предлагал своему воспитаннику вариант с арендой до конца сезона.
Однако 35-летний испанец предпочел остаться в Японии.
- Иньеста выступал за «Барсу» с октября 2002-го по май 2018-го года.
- В активе хавбека 674 матча, 57 голов и 140 ассистов.
- Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан еще на два сезона.
«Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере
Источник: Sport.es