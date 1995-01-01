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    Sport.es: «Барселона» в январе вела переговоры о возвращении Иньесты

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста в январе мог вернуться в «Барселону».

    По информации Sport.es, каталонский клуб предлагал своему воспитаннику вариант с арендой до конца сезона.

    Однако 35-летний испанец предпочел остаться в Японии.

    • Иньеста выступал за «Барсу» с октября 2002-го по май 2018-го года.
    • В активе хавбека 674 матча, 57 голов и 140 ассистов.
    • Его контракт с «Виссел Кобэ» рассчитан еще на два сезона.

    «Виссел Кобэ» выиграл Суперкубок Японии. Для Иньесты это 37-й трофей в карьере

    Источник: Sport.es

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