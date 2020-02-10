Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, как трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА во французский клуб повлиял на восприятие российского футбола в Европе.

«Пример Головина ломает стереотипы. Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах. Например, сейчас в работе две сделки по молодым российским футболистам и это воспринимается нормально», – сказал Васильев.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.

Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

За полтора сезона хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 62 матчах.

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