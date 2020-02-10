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  • Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

10 февраля 2020, 23:57
5

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, как трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА во французский клуб повлиял на восприятие российского футбола в Европе.

«Пример Головина ломает стереотипы. Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах. Например, сейчас в работе две сделки по молодым российским футболистам и это воспринимается нормально», – сказал Васильев.

  • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
  • Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
  • За полтора сезона хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 62 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (5)
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SIRIUS 2002
1581392041
Пример Головина, вообще ломает ВСЕ стереотипы!
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1581401859
Вы серьёзно? Один прецедент на такую страну как Россия! Может сломать стереотипы? Это как пёрднуть на Великую китайскую стену и сказать, что замалым её не разрушил.
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Вомбат
1581408433
Не знаю, что там у вас, господин Васильев, ломает чей-то пример, а вот то, что ваш новый тренер ломает Головина через колено, очевидно любому, кто разбирается в футболе. Головину нельзя играть опорника, он на этой позиции деградирует на глазах. Либо продавайте его, либо в очередной сто пятый раз возвращайте Жардима. Жардим-то знает как правильно использовать Головина.
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general.lizyukov
1581417355
Какой стереотип ломает пример Головина? Как потратить 30 лямов без результата? Так Барса с Реалом вам таких стереотипов каждый сезон рисуют.
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