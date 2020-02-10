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    Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

    Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, как трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА во французский клуб повлиял на восприятие российского футбола в Европе.

    «Пример Головина ломает стереотипы. Плюс успешный чемпионат мира, который был блестяще проведен. Все это действительно ломает стереотипы о России и россиянах. Например, сейчас в работе две сделки по молодым российским футболистам и это воспринимается нормально», – сказал Васильев.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
    • За полтора сезона хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 62 матчах.

    Школа в Калтане не получила выплату с трансфера Головина из ЦСКА в «Монако»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2020 23:57
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