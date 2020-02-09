Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов», Мамаев забил во втором матче подряд

Что-то не видно комментариев той свиньи, которая кричала, что Ростов нас размажет)
«Ростов» и «Локомотив» завершили выступление на Кубке «Париматч» Премьер результативной ничьей, после которой определять победителя пришлось посредством серии пенальти. Ее выиграла столичная команда. У нее дебютный гол за команду забил бразилец Мурило Серкейра.
Во второй игре подряд у южан отличился Павел Мамаев, который осенью вышел из тюрьмы. Дебютный мяч за «Ростов» забил Максим Осипенко, перешедший зимой из «Тамбова».
Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1; 2:2, 4:5 по пенальти)
Голы: 0:1 – Мурило, 19; 1:1 – Осипенко, 42; 2:1 – Мамаев, 50; 2:2 – Крыховяк, 60; 3:2 – Еременко, 70; 3:3 – Рыбчинский, 73.
Первый гол Мурило в составе железнодорожников.#РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/ZaXbzKMnTwПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Abm4bNS27O— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 9, 2020
Ответный мяч ростовчан в исполнении Максима Осипенко.#РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/ZaXbzKMnTwПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/fENyR8ZSQy— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 9, 2020
Павел Мамаев отличился во второй встрече подряд.#РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/ZaXbzKMnTwПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/gFQTmi75CZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 9, 2020