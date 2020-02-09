Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов», Мамаев забил во втором матче подряд

«Ростов» и «Локомотив» завершили выступление на Кубке «Париматч» Премьер результативной ничьей, после которой определять победителя пришлось посредством серии пенальти. Ее выиграла столичная команда. У нее дебютный гол за команду забил бразилец Мурило Серкейра.

Во второй игре подряд у южан отличился Павел Мамаев, который осенью вышел из тюрьмы. Дебютный мяч за «Ростов» забил Максим Осипенко, перешедший зимой из «Тамбова».

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1; 2:2, 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Мурило, 19; 1:1 – Осипенко, 42; 2:1 – Мамаев, 50; 2:2 – Крыховяк, 60; 3:2 – Еременко, 70; 3:3 – Рыбчинский, 73.

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