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    Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов», Мамаев забил во втором матче подряд

    «Ростов» и «Локомотив» завершили выступление на Кубке «Париматч» Премьер результативной ничьей, после которой определять победителя пришлось посредством серии пенальти. Ее выиграла столичная команда. У нее дебютный гол за команду забил бразилец Мурило Серкейра.

    Во второй игре подряд у южан отличился Павел Мамаев, который осенью вышел из тюрьмы. Дебютный мяч за «Ростов» забил Максим Осипенко, перешедший зимой из «Тамбова».

    Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1; 2:2, 4:5 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Мурило, 19; 1:1 – Осипенко, 42; 2:1 – Мамаев, 50; 2:2 – Крыховяк, 60; 3:2 – Еременко, 70; 3:3 – Рыбчинский, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5783

      Антибиотик 17 минут назад

      Что-то не видно комментариев той свиньи, которая кричала, что Ростов нас размажет)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2646

      sssrspartak > Антибиотик 6 минут назад

      не уподобляйся аларму с боратом!зачем так то?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7365

      derrik2000 24 минуты назад

      Посмотрел. Игра понравилась: весело и боевито.
      Практически уже как в новом отрезке чемпионата России.

      1
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      Рейтинг: +378

      nominum 33 минуты назад

      Молодёжь у Локомотива хорошая. Понравились больше, чем основа. У Ростова старая гвардия пока незаменима. Мамаев вливается в коллектив всё лучше и лучше

      4
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