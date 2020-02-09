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Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов», Мамаев забил во втором матче подряд

9 февраля 2020, 20:06
10

«Ростов» и «Локомотив» завершили выступление на Кубке «Париматч» Премьер результативной ничьей, после которой определять победителя пришлось посредством серии пенальти. Ее выиграла столичная команда. У нее дебютный гол за команду забил бразилец Мурило Серкейра.

Во второй игре подряд у южан отличился Павел Мамаев, который осенью вышел из тюрьмы. Дебютный мяч за «Ростов» забил Максим Осипенко, перешедший зимой из «Тамбова».

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:3 (1:1; 2:2, 4:5 по пенальти)

Голы: 0:1 – Мурило, 19; 1:1 – Осипенко, 42; 2:1 – Мамаев, 50; 2:2 – Крыховяк, 60; 3:2 – Еременко, 70; 3:3 – Рыбчинский, 73.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Мамаев Павел
Комментарии (10)
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nominum
1581268450
Молодёжь у Локомотива хорошая. Понравились больше, чем основа. У Ростова старая гвардия пока незаменима. Мамаев вливается в коллектив всё лучше и лучше
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derrik2000
1581268995
Посмотрел. Игра понравилась: весело и боевито. Практически уже как в новом отрезке чемпионата России.
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Антибиотик
1581269373
Что-то не видно комментариев той свиньи, которая кричала, что Ростов нас размажет)
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geroin161
1581270482
Локомотив и Спартак взяли свои реваншы! Поздравляю их. Ростов проиграл по делу.
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моэм
1581272424
Мамаев - молодец!!!...опять забил, парень уже вошёл в норму...хотя мог бы разозлиться на жизнь , за то что провокатора Пака сделали белым и пушистым , а его упекли каталажку … Мне , да думаю многим тоже не нравится что рядом с фамилией "МАМАЕВ" обязательно добавляют : " КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ "...что уже похож на травлю со сторон наших " ОБЪЕКТИВНЫХ" журналистов...чтоб им икнулось и зада в рот.
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portero
1581273405
веселая игра была. Ростову удачи в чемпионате!
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zigbert
1581364782
Хороший матч с обилием моментов.
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