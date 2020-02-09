Ростов - Локомотив

А, что нам скажут Семин и Карпин о вчерашней игре и судействе?
|8 тур
|31 августа, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:2
|Ростов
|25 тур
|24 апреля, среда
|19:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|11 тур
|19 октября, пятница
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:30
|Ростов
|1:0
|Локомотив
|27 тур
|6 мая, пятница
|19:30
|Ростов
|2:1
|Локомотив
|13 тур
|26 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Ростов
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|3 тур
|14 августа, четверг
|18:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:15
|Ростов
|2:0
|Локомотив
|6 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Локомотив
|5:0
|Ростов
|26 тур
|27 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:1
|Ростов
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|18 тур
|31 июля, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:3
|Локомотив
|3 тур
|2 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|1 августа, воскресенье
|21:00
|Локомотив
|0:1
|Ростов
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|2 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|8 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Ростов
|20 тур
|22 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|9 тур
|1 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|17 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|10 тур
|25 мая, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|21 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|10 тур
|4 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|2:3
|Локомотив
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|1 тур
|10 марта, суббота
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|24 тур
|9 сентября, среда
|00:00
|Ростов
|2:2
|Локомотив
|9 тур
|23 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|26 тур
|6 сентября, пятница
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|27 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|18 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|11 тур
|17 июня, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|26 тур
|31 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:2
|Ростов
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|6:4
|+2
|7
|2.
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|7:6
|+1
|4
|3.
|Локомотив
|3
|0
|3
|0
|5:5
|0
|4
|4.
|Партизан
|3
|0
|1
|2
|4:7
|-3
|2
|* - Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Локомотив: начислено 1
Партизан: начислено 1
Партизан: начислено 1
А, что нам скажут Семин и Карпин о вчерашней игре и судействе?