«Я с вами». «Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

Во время командного обеда «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Ему исполнилось 36 лет. Видео вручения игроку праздничного торта доступно ниже.
Ещенко поблагодарил штаб и игроков, а также добавил: «Я с вами». В день рождения «Спартак» продлил с защитником контракт.
- Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
- За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
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Источник: твиттер «Спартака»