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    «Я с вами». «Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

    Во время командного обеда «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Ему исполнилось 36 лет. Видео вручения игроку праздничного торта доступно ниже.

    Ещенко поблагодарил штаб и игроков, а также добавил: «Я с вами». В день рождения «Спартак» продлил с защитником контракт.

    • Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
    • За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11743

      vka1970 2 часа назад

      С днюхой Андрей.
      Надеюсь ещё попылишь на радость болелам.

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