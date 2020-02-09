«Я с вами». «Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

Во время командного обеда «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Ему исполнилось 36 лет. Видео вручения игроку праздничного торта доступно ниже.

Ещенко поблагодарил штаб и игроков, а также добавил: «Я с вами». В день рождения «Спартак» продлил с защитником контракт.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.

За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

«Спартак» в РПЛ идет десятым.