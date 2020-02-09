«Я с вами». «Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

С днюхой Андрей.
Надеюсь ещё попылишь на радость болелам.
Во время командного обеда «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Ему исполнилось 36 лет. Видео вручения игроку праздничного торта доступно ниже.
Ещенко поблагодарил штаб и игроков, а также добавил: «Я с вами». В день рождения «Спартак» продлил с защитником контракт.
- Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
- За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Команда и штаб поздравили Андрея Ещенко с Днeм рождения #Силавединстве pic.twitter.com/rwx69T0DGA— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 9, 2020