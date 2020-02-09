Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Я с вами». «Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

9 февраля 2020, 15:17
1

Во время командного обеда «Спартак» поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. Ему исполнилось 36 лет. Видео вручения игроку праздничного торта доступно ниже.

Ещенко поблагодарил штаб и игроков, а также добавил: «Я с вами». В день рождения «Спартак» продлил с защитником контракт.

  • Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
  • За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1581252315
С днюхой Андрей. Надеюсь ещё попылишь на радость болелам.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+