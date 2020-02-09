«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его 36-летия

«Спартак» объявил о продлении контракта с правым защитником Андреем Ещенко.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

Подписание контракта состоялось в день рождения футболиста. Ему сегодня исполнилось 36 лет.