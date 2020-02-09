«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его 36-летия

Ещенко , которому всего 36 - будущее Спартака!...Бакаев С.Д. этому УЖЕ 20 лет , Спартаку стал не нужен как бесперспективный...никак не могу это понять … или у меня что то не так с головой или у Федуна с его немчурой?
«Спартак» объявил о продлении контракта с правым защитником Андреем Ещенко.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.
Подписание контракта состоялось в день рождения футболиста. Ему сегодня исполнилось 36 лет.
- Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
- За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.