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    «Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его 36-летия

    «Спартак» объявил о продлении контракта с правым защитником Андреем Ещенко.

    Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

    Подписание контракта состоялось в день рождения футболиста. Ему сегодня исполнилось 36 лет.

    • Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
    • За три с половиной сезона игрок провел 86 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии18
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      Рейтинг: +201

      моэм 4 минуты назад

      Ещенко , которому всего 36 - будущее Спартака!...Бакаев С.Д. этому УЖЕ 20 лет , Спартаку стал не нужен как бесперспективный...никак не могу это понять … или у меня что то не так с головой или у Федуна с его немчурой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2155

      Томик 58 минут назад

      С днём рождения, Андрей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Nevsky_RU 1 час назад

      Как мило плак плак ня на

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4568

      серега кашин 1 час назад

      а фору в желании играть и бороться даст многим молодым

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2383

      alarm 2 часа назад

      перспективная тарасовская молодёжь)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7350

      derrik2000 > alarm 50 минут назад

      ОПЯТЬ про СТЫД ничего не написал! (((
      Люди на сайте уже волноваться стали: не случилось ли что с тобой, например, подцепил коронавирус? )))))))))))

      0
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      Рейтинг: +11727

      vka1970 2 часа назад

      Я не в восторге от принятого решения, но вижу и плюсы от этого контракта.
      Вспоминайте как в своё время у нас также заправлял вне поля и на нём кстати тоже тот же Горлуклвич.Как его в те времена кликали ? Дед ! А это что то да значило.Кроме того характеристика того же Карреры в отношении Ещенко для меня не пустой звук.Боец !
      Ну и в конце концов старый волк борозды не испортит, но и глубоко не вспашет.Так что как нибудь на тайм парня хватит, если совсем припрёт или будет полный лазарет.Тем более с новым лимитом.

      3
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      Рейтинг: +1694

      Бухбух > vka1970 2 часа назад

      Ещенко далековато до уровня Горлуковича. Разве что в скорости Серегу превосходит. К тому же, когда играл Горлукович, лимита не было.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11727

      vka1970 > Бухбух 2 часа назад

      Ты сам ответил на свой же вопрос.
      Лимита не было.

      1
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      Рейтинг: +604

      Rus9I > vka1970 2 часа назад

      В команде должны быть "старики" которые не только помогут молодым, но и смогут выйти на поле.
      Я вижу только +
      Понятно что на них уже никто не рассчитывает, но как опытный играющий тренер, он должен быть в команде.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5598

      Сильвербой 3 часа назад

      Все за...сь!!! Подающий надежды игрок, скоро и в сборную можно!!! РФС и правительство довольно своим лимитом???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22951

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      Поздравления ветерану. Ещ - хороший пример для подражания молодым.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7350

      derrik2000 > gol_kak_sokol 3 часа назад

      Режимит, как Горлукович в своё время и на своей позиции смотрится лучше, чем многие из "подающих надежды" спартачей.

      4
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      Рейтинг: +2636

      sssrspartak 3 часа назад

      интересное решение!а будет ли играть то?

      2
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      Рейтинг: +21189

      VVM1964 > sssrspartak 1 час назад

      Ну разве что на замену .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1221

      mahan 3 часа назад

      Да гнать его надо из команды

      3
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      ...
      Рейтинг: +3698

      САДЫЧОК > mahan 3 часа назад

      Именно , этот тип , вместе с Ребровым , Глушаковым украл год у Спартака !С ним не продлевать -а штрафовать надо . за то что он замутил !

      2
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