«Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами

Стали известны соперники «Зенита» на третьем зимнем сборе в Турции. В частности, состоится матч с некогда чемпионом России из Владикавказа.

«17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00).22 февраля команда также проведет два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00)» – пишет пресс-служба «Зенита».