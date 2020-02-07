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    «Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами

    Стали известны соперники «Зенита» на третьем зимнем сборе в Турции. В частности, состоится матч с некогда чемпионом России из Владикавказа.

    «17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00).22 февраля команда также проведет два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00)» – пишет пресс-служба «Зенита».

    • Россияне будут работать в Турции с 14 по 22 февраля.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • 9 февраля, в воскресенье, действующие чемпионы в Испании проведут матч против ЦСКА.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      NEONFOL 17 минут назад

      соперники сильны как никто, правильно, лучше у этих выйграть крупно, чем проиграть зальцбургам всяким с разгромом

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