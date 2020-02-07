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  • «Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами

«Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами

7 февраля 2020, 20:50
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Стали известны соперники «Зенита» на третьем зимнем сборе в Турции. В частности, состоится матч с некогда чемпионом России из Владикавказа.

«17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00).22 февраля команда также проведет два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00)» – пишет пресс-служба «Зенита».

  • Россияне будут работать в Турции с 14 по 22 февраля.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • 9 февраля, в воскресенье, действующие чемпионы в Испании проведут матч против ЦСКА.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Зенит Алания Кайрат Ислочь Динамо Мн
Комментарии (2)
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NEONFOL
1581099572
соперники сильны как никто, правильно, лучше у этих выйграть крупно, чем проиграть зальцбургам всяким с разгромом
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