«Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами

Стали известны соперники «Зенита» на третьем зимнем сборе в Турции. В частности, состоится матч с некогда чемпионом России из Владикавказа.
«17 февраля петербуржцы встретятся в Белеке с владикавказской «Аланией» (начало в 11:00 по петербургскому времени) и казахстанским «Кайратом» (17:00).22 февраля команда также проведет два матча — против минских «Ислочи» (11:00) и «Динамо» (17:00)» – пишет пресс-служба «Зенита».
- Россияне будут работать в Турции с 14 по 22 февраля.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- 9 февраля, в воскресенье, действующие чемпионы в Испании проведут матч против ЦСКА.
Источник: официальный сайт «Зенита»