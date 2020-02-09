Зенит - ЦСКА

Нельзя останавливать команду ,которая идёт к чемпионству
|15 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Зенит
|1:1
|ЦСКА
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|ЦСКА
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Зенит
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|6:1
|ЦСКА
|12 тур
|11 июня, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
Зенит - Чемпион!!!
Интересно,молодцы армейцы)
давай ребята еще 2
Ха - ха - смешно )