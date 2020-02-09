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Материалы

Зенит - ЦСКА

09.02.2020, Воскресенье, 15:00 мск Товарищеские матчи Зенит - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
15 тур
2 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 ЦСКА
14 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 ЦСКА
14 тур
22 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Суперкубок России 2016

23 июля, суббота 19:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Кубок (2015/2016)
Финал
2 мая, понедельник 16:00 ЦСКА 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 ЦСКА
8 тур
12 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 ЦСКА
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
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    Рейтинг: +699

    тётя ASYA 10 февраля 2020, 10:10

    Нельзя останавливать команду ,которая идёт к чемпионству

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 9 февраля 2020, 19:27

    Зенит - Чемпион!!!

    0
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    Рейтинг: +1282

    Джой 9 февраля 2020, 16:02

    Интересно,молодцы армейцы)

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +174

    iurylario 9 февраля 2020, 15:58

    давай ребята еще 2

    3
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    Рейтинг: +33975

    VVM1964 > iurylario 9 февраля 2020, 16:02

    А лучше 3 )))

    1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > VVM1964 9 февраля 2020, 16:30

    Уже 3, как заказывали.

    4
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    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 > ilichkadr 9 февраля 2020, 16:35

    Вот что значит: будь осторожен в своих желаниях...))

    2
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 > VVM1964 9 февраля 2020, 17:01

    Бу-га-га!)))

    0
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    Рейтинг: +33975

    VVM1964 > пьяныйхоровод 9 февраля 2020, 21:26

    Ха - ха - смешно )

    0
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