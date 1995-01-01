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    Джано – об уходе из «Спартака»: «Сказал: «Отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано раскрыл обстоятельства ухода из команды. Сейчас грузин защищает цвета кипрского «Анортосиса».

    «Когда пришeл Доменико Тедеско, он поставил меня в опорную зону. Я всю жизнь играл «десятку» или левого хавбека, а меня резко ставят опорником. Проблем нет, могу и тут. Но тогда мне нужна рядом «собака» — как Джаба Канкава в сборной. Игрок, который бы выгрызал мячи в центре поля, а у меня была возможность начинать атаки. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» такого футболиста не было. Я вышел пару раз на эту позицию и понял, что мне тяжело.

    Когда первая половина чемпионата подошла к концу, я сам пришeл к Томасу Цорну и сказал: «Я найду варианты, отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя. Мне уже 27, сидеть на лавке не хочется. Надо решать, что дальше», – цитирует Джано «Чемпионат».

    • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
    • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2224

      a_who 6 минут назад

      обстоятельства ухода из команды всем понятны ! и так долго держали !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1712

      giluxa1963 1 час назад

      дошло наконец в каком гумне ты был

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1968

      lordmrv > giluxa1963 8 минут назад

      В гумне был ты и там остался, а он пошел дальше

      0
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