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  • Джано – об уходе из «Спартака»: «Сказал: «Отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя»

Джано – об уходе из «Спартака»: «Сказал: «Отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя»

7 февраля 2020, 19:54
6

Бывший полузащитник «Спартака» Джано раскрыл обстоятельства ухода из команды. Сейчас грузин защищает цвета кипрского «Анортосиса».

«Когда пришeл Доменико Тедеско, он поставил меня в опорную зону. Я всю жизнь играл «десятку» или левого хавбека, а меня резко ставят опорником. Проблем нет, могу и тут. Но тогда мне нужна рядом «собака» — как Джаба Канкава в сборной. Игрок, который бы выгрызал мячи в центре поля, а у меня была возможность начинать атаки. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» такого футболиста не было. Я вышел пару раз на эту позицию и понял, что мне тяжело.

Когда первая половина чемпионата подошла к концу, я сам пришeл к Томасу Цорну и сказал: «Я найду варианты, отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя. Мне уже 27, сидеть на лавке не хочется. Надо решать, что дальше», – цитирует Джано «Чемпионат».

  • Контракт между «Анортосисом» и грузинским хавбеком рассчитан до конца текущего сезона.
  • Новая команда Джано лидирует в чемпионате Кипра.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (6)
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giluxa1963
1581096053
дошло наконец в каком гумне ты был
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a_who
1581100182
обстоятельства ухода из команды всем понятны ! и так долго держали !
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Hektor 84
1581102325
Грузин достоин уважения, не то что Кокоша. Строит из себя обижеку через прессу. Готов и в молодежной команде с мальчишками тренироваться, лишь бы не в футбол играть и честно отбивать свое бабло. Будет и дальше дурковать. Ничего уже с него не получится. Как был бездарем так и остался. А Джано удачи и успехов в карьере!!!
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red-white fox
1581120471
Нужно было пару лет назад подойти и не требовать компенсации за расторжение контракта.
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RotBerg
1581127996
Бедолага. Замучили в секте. ДжанГо освобождённый)
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