Джано – об уходе из «Спартака»: «Сказал: «Отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано раскрыл обстоятельства ухода из команды. Сейчас грузин защищает цвета кипрского «Анортосиса».

«Когда пришeл Доменико Тедеско, он поставил меня в опорную зону. Я всю жизнь играл «десятку» или левого хавбека, а меня резко ставят опорником. Проблем нет, могу и тут. Но тогда мне нужна рядом «собака» — как Джаба Канкава в сборной. Игрок, который бы выгрызал мячи в центре поля, а у меня была возможность начинать атаки. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» такого футболиста не было. Я вышел пару раз на эту позицию и понял, что мне тяжело.

Когда первая половина чемпионата подошла к концу, я сам пришeл к Томасу Цорну и сказал: «Я найду варианты, отпустите, пожалуйста. Не мучайте ни меня, ни себя. Мне уже 27, сидеть на лавке не хочется. Надо решать, что дальше», – цитирует Джано «Чемпионат».