Черчесов: «Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине и хавбеке «Ростова» Павле Мамаеве.

— Вы уже комментировали возможную аренду Кокорина в «Сочи», в итоге история очень запуталась. Но в Катаре играет Мамаев, уже гол забил. Как оцените его шансы на возвращение в сборную?

— А как можно их оценить по одному матчу? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол все расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим, – сказал Черчесов.