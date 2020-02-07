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  • Черчесов: «Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!»

Черчесов: «Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!»

7 февраля 2020, 17:54
26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине и хавбеке «Ростова» Павле Мамаеве.

— Вы уже комментировали возможную аренду Кокорина в «Сочи», в итоге история очень запуталась. Но в Катаре играет Мамаев, уже гол забил. Как оцените его шансы на возвращение в сборную?

— А как можно их оценить по одному матчу? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол все расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим, – сказал Черчесов.

  • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
  • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
  • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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Давид59
1581087561
Товарищ Кириенко, слышите? Черчесов тоже просит: "Дайте им обоим снова стать футболистами!" Хорош гнобить!!!
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O-Z
1581088438
О сборной так не говорят, как об этих двух jТид0рах, поймали звезду и хайп за счёт денег и бухла, драк. К малахову срочно пусть посадят их на бутылку.
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серега кашин
1581089496
помешать могут только они себе сами
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моэм
1581090617
За Мамаева то можно не беспокоиться , он попал к хорошим людям... ведь Валерий Георгиевич и Арташес Владимирович приняли его как родного , отнеслись к нему как к ЧЕЛОВЕКУ … Кокоре не повезло , его держат не за человека , а за холопа...не повезло, а есть ли в Газпроме люди?...или там только нелюди?
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bset
1581094680
Черчесов: Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами! * Звонок "сверху" * Черчесов: Дайте Мамаеву снова стать футболистом!
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Добрый Бобер
1581095608
В одном точно прав - об этой парочке разговоров больше... даже чем о Дзюбе!
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житель СПб
1581095655
Согласен!
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paracetamol
1581096042
Медведь, *****, делашь с.раный, Коке ходу не дает!
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dinar7777dinar
1581101435
Мамаю ещё можно а от коко как не было толку так и не будет никогда .
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Hektor 84
1581102914
А кто им не дает? Мамай повел себя как мужик ииграть будет. А кокоша ведет себя как обиженная телка.
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