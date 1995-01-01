Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Черчесов: «Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине и хавбеке «Ростова» Павле Мамаеве.

    — Вы уже комментировали возможную аренду Кокорина в «Сочи», в итоге история очень запуталась. Но в Катаре играет Мамаев, уже гол забил. Как оцените его шансы на возвращение в сборную?

    — А как можно их оценить по одному матчу? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол все расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим, – сказал Черчесов.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч 25 секунд назад

      А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет.================Реально.Новостей и комментов о них дохрена.Хотя почему о них ? Мамай тишину поймал.О нём чо то ничаво. Кока весь хайп поймал )) Ну слова физрука ( кто не согласен насчет физрука,отпишитесь) можно понять. Оба хорошо мяч пинают, а не только стульяметатели. Вот оно чо , вот оно чо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3127

      sssrspartak 44 секунды назад

      правильно черчесов говорит:отстаньте от игроков!стрельцов тоже сидел,а потом стал великим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      O-Z 2 минуты назад

      О сборной так не говорят, как об этих двух jТид0рах, поймали звезду и хайп за счёт денег и бухла, драк. К малахову срочно пусть посадят их на бутылку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Давид59 17 минут назад

      Товарищ Кириенко, слышите? Черчесов тоже просит: "Дайте им обоим снова стать футболистами!" Хорош гнобить!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75399
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru