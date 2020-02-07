Черчесов: «Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине и хавбеке «Ростова» Павле Мамаеве.
— Вы уже комментировали возможную аренду Кокорина в «Сочи», в итоге история очень запуталась. Но в Катаре играет Мамаев, уже гол забил. Как оцените его шансы на возвращение в сборную?
— А как можно их оценить по одному матчу? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол все расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим, – сказал Черчесов.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
Источник: «Спорт-Экспресс»