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    Кокорин и Мамаев вышли из-под стражи

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии города Алексеевка по УДО.

    Освобожденных футболистов Кокориных около входа встречали мама, отчим футболиста Кирилл Логинов, супруга Кокорина – Дарья.

    Кокорин и Мамаев отбывали наказание в ИК-4 с 4 июля. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.

    Источник: Твиттер журналиста Александра Муйжнека

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1401

      Валерий1965 8 минут назад

      Свободу Протасовицкому!!!! Или он больше опасен?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      zenitforever2015 21 минуту назад

      С Саньком вчера новый контракт уже заключили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      seth343 24 минуты назад

      Этот безмозглый опять где-нибудь нахулиганит, он сказал что тюрьма его ни чему не научила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1268

      Борат 39 минут назад

      ну и отлично!
      поздравляю ребят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      яцык 48 минут назад

      ну все прячте стулья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      папа сибиряк 53 минуты назад

      могли бы хоть рукой махнуть собравшимся...или нефиг челядь баловать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2828

      AtticusFinch > папа сибиряк 49 минут назад

      кому помахать - крысам журналистом, которые их туда по сути и засунули?))

      2
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      Рейтинг: 0

      Gric1980210380 > AtticusFinch 45 минут назад

      Они сами туда себя засунули ... Хотели показать свою значимость , лучше бы на полях показывали как они могут доставлять удовольствие своей игрой.. Для других их случай будет примером , не нужно мериться.......

      0
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      Рейтинг: +1582

      _Kesh_Suntar_ 58 минут назад

      Все они уже Блатные,, все по понятием,,

      0
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      Рейтинг: +591

      juvseriy 1 час назад

      Как бы чего опять не натворили праздную освобождение

      1
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      Рейтинг: +1015

      Миша13 1 час назад

      Поздравляю ребят.. ждём Саню в Зените.

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      Рейтинг: +1763

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Удо дали что б в последний заявить игрочишку

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