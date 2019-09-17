Кокорин и Мамаев вышли из-под стражи

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии города Алексеевка по УДО.

Освобожденных футболистов Кокориных около входа встречали мама, отчим футболиста Кирилл Логинов, супруга Кокорина – Дарья.

Кокорин и Мамаев отбывали наказание в ИК-4 с 4 июля. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайство футболистов на УДО.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.