Сетьен – после вылета «Барселоны» из кубка: «Найдется день, когда забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Всегда найдется день, когда ты забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток. Я точно не знаю, вдохновение ли это, уверенность или нечто другое.

Жаль, что мы вылетели, но есть ощущение, что мы продвинулись вперед в тех компонентах, которые мы способны улучшить», – заявил Сетьен.

Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка