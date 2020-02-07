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  • Сетьен – после вылета «Барселоны» из кубка: «Найдется день, когда забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток»

Сетьен – после вылета «Барселоны» из кубка: «Найдется день, когда забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток»

7 февраля 2020, 08:25
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Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

«Всегда найдется день, когда ты забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток. Я точно не знаю, вдохновение ли это, уверенность или нечто другое.

Жаль, что мы вылетели, но есть ощущение, что мы продвинулись вперед в тех компонентах, которые мы способны улучшить», – заявил Сетьен.

Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка

Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Атлетик Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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Barçist
1581067205
Фати,Гризманн,ну и несколько раз у Месси,это невезение чистое.Но есть вопросы,хотя и прогресс виден.Выездной,кубковый матч на выбывание против жёстко прессенгующей команды раньше был катастрофой,вчера проиграли всё таки случайно,ну и при наличии 2 матча вопросов вообще бы не было.
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