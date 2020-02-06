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    Сетьен – после вылета «Барселоны» из кубка: «Найдется день, когда забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

    «Всегда найдется день, когда ты забиваешь одним ударом, а в другой не можешь забить с десяти попыток. Я точно не знаю, вдохновение ли это, уверенность или нечто другое.

    Жаль, что мы вылетели, но есть ощущение, что мы продвинулись вперед в тех компонентах, которые мы способны улучшить», – заявил Сетьен.

    Впервые за 17 лет ни «Атлетико», ни «Реал», ни «Барселона» не сыграют в полуфинале Кубка

    Источник: Marca

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