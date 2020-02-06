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Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

6 февраля 2020, 19:48
2

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы и работает в общей группе. У футболиста было повреждение задней поверхности бедра.

Ближайший матч валенсийцы проведут в субботу, 8 февраля: в рамках 23-го тура Примеры соперником будет «Хетафе».

  • В текущем сезоне Примеры Черышев провел 11 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • Игрок выступает в Валенсии с 2018 года.
  • «Валенсия» в таблице идет пятой – в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Валенсии»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (2)
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серега кашин
1581009628
денис чтоб сейчас хоть надолго
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Plyash
1581015410
Деня,давай работай, время быстро летит, ЧЕ-20 на носу.
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