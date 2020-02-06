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    Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы и работает в общей группе. У футболиста было повреждение задней поверхности бедра.

    Ближайший матч валенсийцы проведут в субботу, 8 февраля: в рамках 23-го тура Примеры соперником будет «Хетафе».

    • В текущем сезоне Примеры Черышев провел 11 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Игрок выступает в Валенсии с 2018 года.
    • «Валенсия» в таблице идет пятой – в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер «Валенсии»

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