Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы и работает в общей группе. У футболиста было повреждение задней поверхности бедра.
Ближайший матч валенсийцы проведут в субботу, 8 февраля: в рамках 23-го тура Примеры соперником будет «Хетафе».
- В текущем сезоне Примеры Черышев провел 11 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- Игрок выступает в Валенсии с 2018 года.
- «Валенсия» в таблице идет пятой – в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер «Валенсии»