Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы и работает в общей группе. У футболиста было повреждение задней поверхности бедра.

Ближайший матч валенсийцы проведут в субботу, 8 февраля: в рамках 23-го тура Примеры соперником будет «Хетафе».