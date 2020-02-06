Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от травмы и работает в общей группе. У футболиста было повреждение задней поверхности бедра.

Ближайший матч валенсийцы проведут в субботу, 8 февраля: в рамках 23-го тура Примеры соперником будет «Хетафе».

В текущем сезоне Примеры Черышев провел 11 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

Игрок выступает в Валенсии с 2018 года.

«Валенсия» в таблице идет пятой – в двух очках от зоны Лиги чемпионов.