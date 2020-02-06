Тимощук: «Пока рано вешать медали «Зениту». В 2017 году их уже в 10-м туре на шеи повесили»

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о шансах питерской команды на чемпионство.

— 10 очков отрыва от второго места за 11 туров до конца. Это много или мало?

— Это достаточно. Могу сказать, когда я играл, и пока у команды были какие-то математические шансы, я никогда не сдавался. Поэтому любая команда, которая находится даже на расстоянии 10 очков, 11, 12, пока есть шанс, будет стараться подняться выше, стать чемпионом. У каждого свои цели. Мы читаем высказывания игроков других команд. Все говорят, что чемпионат еще продолжается и пока рано вешать медали «Зениту». В 2017 году нам медали уже в десятом туре на шеи повесили…

Есть примеры, когда и 11 очков отыгрывались, и семь очков за шесть туров. И девять очков за семь туров. В футболе могут произойти вещи, в которые не верится. Этим он и прекрасен. Не хочется быть примером этого всего, конечно. Надо быть максимально сконцентрированным, чтобы добиться максимального результата и победить в чемпионате.

— Вы играли в основном в командах, для которых отрыв от второго места — обычное дело. Не сидела в голове мысль о том, что в одном матче право на ошибку все-таки есть?

— Помните, как ЦСКА выиграл последние 11 матчей и стал чемпионом? Этот пример до сих пор сидит в голове. Мы этот отрыв создали своей игрой. Мы находимся на первом месте благодаря отношению футболистов к делу. И все мы должны быть настроены на результат. Наши цели всегда максимальные. Каждый из нас хочет побеждать, хочет быть чемпионом.

Чемпионат — это марафон, который длится год. Он очень тяжелый. Так что всегда приятно достичь финишной прямой в ранге чемпиона. Каждый из нас это держит в голове. И я более чем уверен, что все футболисты понимают, что проходных матчей у нас как не было, так и не будет. Все игры нам даются тяжело. Никто просто так очки не отдаст. Имея такой большой отрыв, нам надо думать о том, как его не потерять. Наоборот, нужно его укрепить, – сказал Тимощук.