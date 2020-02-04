Кутепов: «Думаю, что Лига чемпионов вполне возможна для «Спартака» по итогам сезона»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов верит, что его команде по силам финишировать в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2019/20 и получить путевку в Лигу чемпионов.

– Весеннюю часть чемпионата вы начнете на десятом месте всего в трех очках от переходной зоны. Это давит?

– Результат всегда давит. Как на последних, так и на тех, кто впереди. Но надо идти от игры к игре, набирать очки, и тогда все исправится само собой. У нас нет такого: вот есть десять матчей, их все надо выиграть. Я считаю, это неправильно. Надо идти шаг за шагом.

– Как считаете, «Спартаку» все еще по силам зацепиться за Лигу чемпионов, или надо быть реалистами и сосредоточиться на попадание в Лигу Европы?

– Вообще я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет.

«Спартак» в 19 турах набрал 22 очка.

От третьего места, которое дает право сыграть в квалификации ЛЧ, москвичи отстают на 12 баллов.

«Спартак» не играл в групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2017/18.

Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»