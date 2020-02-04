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    Кутепов: «Думаю, что Лига чемпионов вполне возможна для «Спартака» по итогам сезона»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов верит, что его команде по силам финишировать в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2019/20 и получить путевку в Лигу чемпионов.

    – Весеннюю часть чемпионата вы начнете на десятом месте всего в трех очках от переходной зоны. Это давит?

    – Результат всегда давит. Как на последних, так и на тех, кто впереди. Но надо идти от игры к игре, набирать очки, и тогда все исправится само собой. У нас нет такого: вот есть десять матчей, их все надо выиграть. Я считаю, это неправильно. Надо идти шаг за шагом.

    – Как считаете, «Спартаку» все еще по силам зацепиться за Лигу чемпионов, или надо быть реалистами и сосредоточиться на попадание в Лигу Европы?

    – Вообще я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет.

    • «Спартак» в 19 турах набрал 22 очка.
    • От третьего места, которое дает право сыграть в квалификации ЛЧ, москвичи отстают на 12 баллов.
    • «Спартак» не играл в групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2017/18.

    Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2025

      alarm 53 секунды назад

      полагаю, что вылет в фнл по итогам сезона для спартака более реален)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2055

      Борат 10 минут назад

      Проснись, Кутепов, ты обос****я !
      Гыгы
      Вот умора!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +751

      fan-man 14 минут назад

      Ой наивный...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20918

      VVM1964 16 минут назад

      Илья , аккуратнее - ВАДА не дремлет .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2055

      Борат 21 минуту назад

      этим рылам даже в квалификацию лиги Европы нельзя! Хватит уже позорить российский футбол !
      Стыдно за спартак!
      Противно за рылов!

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