Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Думаю, что Лига чемпионов вполне возможна для «Спартака» по итогам сезона»

Кутепов: «Думаю, что Лига чемпионов вполне возможна для «Спартака» по итогам сезона»

4 февраля 2020, 21:58
15

Защитник «Спартака» Илья Кутепов верит, что его команде по силам финишировать в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2019/20 и получить путевку в Лигу чемпионов.

– Весеннюю часть чемпионата вы начнете на десятом месте всего в трех очках от переходной зоны. Это давит?

– Результат всегда давит. Как на последних, так и на тех, кто впереди. Но надо идти от игры к игре, набирать очки, и тогда все исправится само собой. У нас нет такого: вот есть десять матчей, их все надо выиграть. Я считаю, это неправильно. Надо идти шаг за шагом.

– Как считаете, «Спартаку» все еще по силам зацепиться за Лигу чемпионов, или надо быть реалистами и сосредоточиться на попадание в Лигу Европы?

– Вообще я реалист, но, думаю, что Лига чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет.

  • «Спартак» в 19 турах набрал 22 очка.
  • От третьего места, которое дает право сыграть в квалификации ЛЧ, москвичи отстают на 12 баллов.
  • «Спартак» не играл в групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2017/18.

Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1580843777
Илья , аккуратнее - ВАДА не дремлет .
Ответить
Dr Metal
1580843920
Ой наивный...
Ответить
david17
1580845000
Какая нафиг лч, играть надо сначала научится в скипе стабильно, а потом уже можно подумать чтобы хотя бы в ле поиграть)
Ответить
mihail200606
1580845165
Идиот.. Вы обычный середняк.. Все кто выше вас абсолютно там по делу, по игре..
Ответить
Владислав Vlad
1580849157
Тебя что, Пинджак укусил???
Ответить
Plyash
1580849519
Кутепову заграница не грозит.Хотя,может,в Кыргызстан пригласят.
Ответить
Hektor 84
1580853638
Илюша да при адекватной замене тебя бы уже давно выставили на продажу.
Ответить
Artemka444
1580853718
вы бы хотя б в зону лиги европы попадите!!!!
Ответить
Чехов на Садовой
1580854214
Говорила тебе мама , не ходи под солнцем без панамы, темечко напечёт!
Ответить
vka1970
1580879388
Кто менее всего подвержен не попаданию в основной состав, тот более всего кричит,что всех порвём.Это просто эпидемия какая то.Илье бы сначала играть научиться,а потом себе кулаками в грудь стучать.....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+