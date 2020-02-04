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    Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к переходу форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

    «Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте».

    Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает», – сказал Кутепов.

    • «Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона.
    • У галисийцев будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.
    • Россиянин уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6707

      mihail200606 8 минут назад

      Ну и дурак.. Платят там тебе больше, вот и причина.. За границей не найдёшь ты таких идиотов тебе такое бабло платить.. Да и в принципе за бугор навряд ли тебя кто позовёт.
      И даже если позовёт, то хрен ты согласишься на снижение зарплаты. Амбиций ноль потому что.. Нет огня внутри Попробовать себя в сильном чемпе

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      Рейтинг: -2392

      gosproektikabinet 8 минут назад

      после анальных похождений спартака в европе, вдвойне веселее это читать

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      Рейтинг: +3597

      Yurok161 23 минуты назад

      Кутепов из спартака максимум в Шинник может перейти.И то на лавку.

      0
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      Рейтинг: +898

      LOKOfanatik19 30 минут назад

      Там таких денег не заплатят, особенно таким "деревяшкам" с паспортом.

      1
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      Рейтинг: +11642

      vka1970 31 минуту назад

      Даже со спортивной точки зрения переход Фёдора вполне логичен.Сильнейшая Лига, интересный футбол, судей газпромовских не видать.Играй, не хочу.
      Всё правильно Фёдор сделал.

      2
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      Рейтинг: +1194

      Кузьмич на трибуне 36 минут назад

      Дело не в том, какая там Сельта. Сильнее или слабее Спартака. Фёдор был за границей, знает английский. Фёдор жил за границей, потом вернулся, и понял что напрасно. Наверняка у Фёдора мечта под закат карьеры получить ПМЖ в Испании и спокойно доживать свой век на берегу песчаных пляжей Испании. Денег он заработал в Краснодаре и Локо, немножко подзаработает в Испании и будет отдыхать все долгие годы своей беспечной жизни. Ав ы тут и дальше рассуждайте , про Ла Лигу, про Спартак и Локо.

      2
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      Рейтинг: +2132

      Томик > Кузьмич на трибуне 12 минут назад

      Если хочет спокойно жить в Испании, то для него лучше всего было бы на заработанные здесь деньги просто уехать туда неизвестным мигрантом. Иначе обосрётся там, и каждый будет в его сторону на пляже плевать.

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      Рейтинг: +1359

      Ганнибал Лектор 46 минут назад

      Не факт. Ла Лига не в пример сильнее нашей родной, до боли политизированной. А спортивная составляющая... что Сельта, что Спартак - и те и другие борются за выживание

      0
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      Рейтинг: +747

      fan-man 51 минуту назад

      Да Сельта точно уделяет Спартак )

      0
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      Рейтинг: +11572

      ВетеR 51 минуту назад

      Кому же ты нужен, деревянный ((

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      Рейтинг: +2342

      erma 52 минуты назад

      Печально, что обоим клубам придется бороться за выживание. Пусть Федя практикуется на Сельте. Спартак больше жалко.

      1
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      Рейтинг: -2392

      gosproektikabinet > erma 7 минут назад

      согласен, потому что в 2023 пищевик сдохнет, а сельта нет

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