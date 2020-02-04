Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к переходу форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

«Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте».

Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает», – сказал Кутепов.