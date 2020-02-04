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  • Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

Кутепов: «Я бы вряд ли поехал в «Сельту», потому что «Спартак» лучше»

4 февраля 2020, 19:35
20

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем отношении к переходу форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

«Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте».

Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает», – сказал Кутепов.

  • «Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона.
  • У галисийцев будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Россиянин уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Сельта Смолов Федор Кутепов Илья
Комментарии (20)
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CooL1
1580835211
Тебя туда не позавут....поэтому не ссы
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ВетеR
1580835636
Кому же ты нужен, деревянный ((
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Dr Metal
1580835676
Да Сельта точно уделяет Спартак )
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Кузьмич на трибуне
1580836559
Дело не в том, какая там Сельта. Сильнее или слабее Спартака. Фёдор был за границей, знает английский. Фёдор жил за границей, потом вернулся, и понял что напрасно. Наверняка у Фёдора мечта под закат карьеры получить ПМЖ в Испании и спокойно доживать свой век на берегу песчаных пляжей Испании. Денег он заработал в Краснодаре и Локо, немножко подзаработает в Испании и будет отдыхать все долгие годы своей беспечной жизни. Ав ы тут и дальше рассуждайте , про Ла Лигу, про Спартак и Локо.
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vka1970
1580836865
Даже со спортивной точки зрения переход Фёдора вполне логичен.Сильнейшая Лига, интересный футбол, судей газпромовских не видать.Играй, не хочу. Всё правильно Фёдор сделал.
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LOKOfanatik19
1580836909
Там таких денег не заплатят, особенно таким "деревяшкам" с паспортом.
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mihail200606
1580838251
Ну и дурак.. Платят там тебе больше, вот и причина.. За границей не найдёшь ты таких идиотов тебе такое бабло платить.. Да и в принципе за бугор навряд ли тебя кто позовёт. И даже если позовёт, то хрен ты согласишься на снижение зарплаты. Амбиций ноль потому что.. Нет огня внутри Попробовать себя в сильном чемпе
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Из Твери Леха
1580840925
Свинтак это уровень сегунды.
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paracetamol
1580842595
Чем спам лучше? Вместе с Сельтой аутсайдеры.
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AtticusFinch1
1580848792
Вот типичный наш игрок рпл,зачем куда-то переходить,что-то делать,это же бегать нужно,мяч отбирать,если можно сидеть на жопе ровно,получать миллионы и быть спокойным за свою жопу,потому что лимит,не основа ,так скамейка.Для нас оказывается Сельта,кристал пэлас и т д не уровень,только мы таким же клубам и ещё хуже всераем и не выходим в ле и лч))
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