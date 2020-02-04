Серия А. «Наполи» в гостях переиграл «Сампдорию», в матче шесть голов

В матче 22-го тура Серии А «Наполи» добыл выездную победу над «Сампдорией» со счетом 4:2.

Неаполитанцы уже к 16-й минуте вели в два мяча, однако к середине второго тайма генуэзцы сумели отыграться. Впрочем, в концовке встречи команда Дженнаро Гаттузо забила еще два гола, выиграв таким образом в третьем поединке подряд во всех турнирах.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Сампдория – Наполи – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Милик, 3; 0:2 – Эльмас, 16; 1:2 – Квальярелла, 26; 2:2 – Габбиадини (с пенальти), 73; 2:3 – Демме, 83, 2:4 – Мертенс, 90+8.

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