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    Фати – самый молодой автор дубля в истории Примеры. Он забил два гола за 102 секунды

    Футболист «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура Примеры против «Леванте» оформил дубль. Игрок забил в первом тайме с разницей в 102 секунды. В обоих случаях 17-летнему каталонцу ассистировал Лионель Месси.

    Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Игроку 17 лет и 94 дня, текущий сезон для него дебютный в турнире.

    • Ансу Фати в текущем сезоне Примеры забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Игрок стоит на рынке 40 миллионов евро.
    • «Барселона» в Примере идет второй.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1777

      playsh 2 часа назад

      Два ассиста Месси и самое главное,что он искренне радовался за юношу.Настоящий спортсмен.

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