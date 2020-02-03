Фати – самый молодой автор дубля в истории Примеры. Он забил два гола за 102 секунды

Футболист «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура Примеры против «Леванте» оформил дубль. Игрок забил в первом тайме с разницей в 102 секунды. В обоих случаях 17-летнему каталонцу ассистировал Лионель Месси.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Игроку 17 лет и 94 дня, текущий сезон для него дебютный в турнире.