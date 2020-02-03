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  • Фати – самый молодой автор дубля в истории Примеры. Он забил два гола за 102 секунды

Фати – самый молодой автор дубля в истории Примеры. Он забил два гола за 102 секунды

3 февраля 2020, 00:32
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Футболист «Барселоны» Ансу Фати в матче 22-го тура Примеры против «Леванте» оформил дубль. Игрок забил в первом тайме с разницей в 102 секунды. В обоих случаях 17-летнему каталонцу ассистировал Лионель Месси.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Игроку 17 лет и 94 дня, текущий сезон для него дебютный в турнире.

  • Ансу Фати в текущем сезоне Примеры забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • Игрок стоит на рынке 40 миллионов евро.
  • «Барселона» в Примере идет второй.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Фати Ансу
Комментарии (3)
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Plyash
1580679556
Два ассиста Месси и самое главное,что он искренне радовался за юношу.Настоящий спортсмен.
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timofeevkonstan
1580680031
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт---- https://nnna.ru/4club
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Бухбух
1580692109
С такой игрой Барса далеко в ЛЧ не пройдет.
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