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    Примера. «Хетафе» победил в Бильбао и поднялся на третье место, «Леганес» после разгрома от «Барселоны» обыграл «Реал Сосьедад»

    В 22-м туре чемпионата Испании обе баскские команды проиграли. В Бильбао победил «Хетафе», который поднялся на третье место таблицы.

    В другой встрече «Леганес» справился с «Реал Сосьедадом». Теперь леганесцы только по дополнительным показателям идут в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Леганес – Реал Сосьедад – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Исак, 20; 1:1 – Омеруо, 49; 2:1 – Арнаис, 90+4.

    Эйбар – Бетис – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фекир, 7; 1:1 – Орельяна, 15 (с пенальти).

    Атлетик – Хетафе – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Суарес, 36; 0:2 – Мата, 50 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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