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  • Примера. «Хетафе» победил в Бильбао и поднялся на третье место, «Леганес» после разгрома от «Барселоны» обыграл «Реал Сосьедад»

Примера. «Хетафе» победил в Бильбао и поднялся на третье место, «Леганес» после разгрома от «Барселоны» обыграл «Реал Сосьедад»

2 февраля 2020, 20:06

В 22-м туре чемпионата Испании обе баскские команды проиграли. В Бильбао победил «Хетафе», который поднялся на третье место таблицы.

В другой встрече «Леганес» справился с «Реал Сосьедадом». Теперь леганесцы только по дополнительным показателям идут в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Леганес – Реал Сосьедад – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Исак, 20; 1:1 – Омеруо, 49; 2:1 – Арнаис, 90+4.

Эйбар – Бетис – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фекир, 7; 1:1 – Орельяна, 15 (с пенальти).

Атлетик – Хетафе – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Суарес, 36; 0:2 – Мата, 50 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Леганес Реал Сосьедад Эйбар Бетис Атлетик Хетафе
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