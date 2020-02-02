До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри

«Барселона» занималась поисками главного тренера после увольнения Эрнесто Вальверде.

Каталонскую команду отказались возглавлять пять специалистов. По информации AS, «Барса» общалась с тренерами в таком порядке: Хави, Рональд Куман, Маурисио Покеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.

Энрике Сетьен, в итоге ставший главным тренером, был шестым в очереди.