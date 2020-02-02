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  • До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри

До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри

2 февраля 2020, 17:51
7

«Барселона» занималась поисками главного тренера после увольнения Эрнесто Вальверде.

Каталонскую команду отказались возглавлять пять специалистов. По информации AS, «Барса» общалась с тренерами в таком порядке: Хави, Рональд Куман, Маурисио Покеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.

Энрике Сетьен, в итоге ставший главным тренером, был шестым в очереди.

  • Под руководством Сетьена «Барселона» провела три матча, в которых дважды выиграла и один раз проиграла.
  • Команда занимает второе место в таблице Примеры.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Куман Рональд Аллегри Массимилиано Почеттино Маурисио Сетьен Энрике Хави
Комментарии (7)
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paracetamol
1580655487
В Каталании полная ж...
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mihail200606
1580655881
Странно, что покеттино отказал.. Интересно посмотреть на барсу с ним..
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Plyash
1580659172
Ларчик просто открывается.Все выше перечисленные специалисты умеют трезво прикинуть свои силы к величию такой команды,как Барса.Что бы управлять игроками такого уровня,надо понять команду изнутри и быть им не только тренером,но и учителем и даже отцом.Это ведь уже сформировавшаяся команда-звезда.И подход найти надо к каждому из игроков,а не обделаться через пол-года.
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Ганнибал Лектор
1580659989
Валера Карпин не отказался бы
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Dizayner
1580661523
опять вбросы журналюг я думаю. то хави чуть ли не в каждом интервью кричал, что просто спит и видит как тренирует барсу, а потом оп и отказал, тем более стоял первым в очереди)) как то не увязывается малость
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Barçist
1580664908
Ну чушь же.Сначала узнайте,что говорил сам Почетинно о возможности возлавить Барсу,за полгода до этого,узнайте кто вообще такой Пимьента и с какого бодуна ему кто-нибудь доверит такой клуб, Аллегри после Вальверде Бартомеу не самоубйца,Куманн осенью публично сказал,что освободится только летом.Поговорили с Хави-отказ(там политика),следующий Ситтьен,в случае провала летом Куман.Это уже не журналисты,а дерьмокопатели какие-то.
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