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    До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри

    «Барселона» занималась поисками главного тренера после увольнения Эрнесто Вальверде.

    Каталонскую команду отказались возглавлять пять специалистов. По информации AS, «Барса» общалась с тренерами в таком порядке: Хави, Рональд Куман, Маурисио Покеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.

    Энрике Сетьен, в итоге ставший главным тренером, был шестым в очереди.

    • Под руководством Сетьена «Барселона» провела три матча, в которых дважды выиграла и один раз проиграла.
    • Команда занимает второе место в таблице Примеры.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6677

      mihail200606 40 минут назад

      Странно, что покеттино отказал.. Интересно посмотреть на барсу с ним..

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      Рейтинг: +839

      FENIX-SL > mihail200606 30 минут назад

      зачем ему идти туда
      где будет игрой управлять не он
      а руководство и карлик
      это дикое давление
      тренер в барсе нужен просто для того чтобы кто то был на скамейке по регламенту

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      Рейтинг: +819

      Psih86 > FENIX-SL 25 минут назад

      Он не из-за этого не пошёл. Барса его зловейший враг в Испании, его фанаты Эспаньола растерзают.

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      Рейтинг: +4884

      paracetamol 47 минут назад

      В Каталании полная ж...

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