Новый спортивный директор «Динамо» Бувач мог возглавить «Арсенал»

Новый спортивный директор «Динамо» Желько Бувач дал первый комментарий московскому клубу. Боснийский специалист сообщил, что мог стать главным тренером лондонского «Арсенала».

«Стадион у команды новый современный впечатляющий, руководство было во мне явно заинтересовано, поэтому я и решил принять предложение.

Мог ли я возглавить «Арсенал?» Да, были разговоры, но я счастлив оказаться здесь. У нас уже была встреча с главным тренером «Динамо», это молодой амбициозный специалист, но мы уже нашли точки соприкосновения. В какой футбол будет играть команда, будет также определять именно он, а я буду только давать советы.

Рому Нойштедтера я помню маленьким мальчиком, также помню Костю Рауша. Будут ли новые футболисты в «Динамо»? Cегодня был только мой первый рабочий день, поэтому пока не готов это обсуждать», – сказал Бувач.