Новый спортивный директор «Динамо» Бувач мог возглавить «Арсенал»

Новый спортивный директор «Динамо» Желько Бувач дал первый комментарий московскому клубу. Боснийский специалист сообщил, что мог стать главным тренером лондонского «Арсенала».
«Стадион у команды новый современный впечатляющий, руководство было во мне явно заинтересовано, поэтому я и решил принять предложение.
Мог ли я возглавить «Арсенал?» Да, были разговоры, но я счастлив оказаться здесь. У нас уже была встреча с главным тренером «Динамо», это молодой амбициозный специалист, но мы уже нашли точки соприкосновения. В какой футбол будет играть команда, будет также определять именно он, а я буду только давать советы.
Рому Нойштедтера я помню маленьким мальчиком, также помню Костю Рауша. Будут ли новые футболисты в «Динамо»? Cегодня был только мой первый рабочий день, поэтому пока не готов это обсуждать», – сказал Бувач.
- Бувач подписал с «Динамо» контракт на 2,5 года.
- Босниец на протяжении 17 лет работал в тренерских штабах Юргена Клоппа.
- Московская команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в РПЛ.