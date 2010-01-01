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    Новый спортивный директор «Динамо» Бувач мог возглавить «Арсенал»

    Новый спортивный директор «Динамо» Желько Бувач дал первый комментарий московскому клубу. Боснийский специалист сообщил, что мог стать главным тренером лондонского «Арсенала».

    «Стадион у команды новый современный впечатляющий, руководство было во мне явно заинтересовано, поэтому я и решил принять предложение.

    Мог ли я возглавить «Арсенал?» Да, были разговоры, но я счастлив оказаться здесь. У нас уже была встреча с главным тренером «Динамо», это молодой амбициозный специалист, но мы уже нашли точки соприкосновения. В какой футбол будет играть команда, будет также определять именно он, а я буду только давать советы.

    Рому Нойштедтера я помню маленьким мальчиком, также помню Костю Рауша. Будут ли новые футболисты в «Динамо»? Cегодня был только мой первый рабочий день, поэтому пока не готов это обсуждать», – сказал Бувач.

    • Бувач подписал с «Динамо» контракт на 2,5 года.
    • Босниец на протяжении 17 лет работал в тренерских штабах Юргена Клоппа.
    • Московская команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в РПЛ.

    Источник: Ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8405

      KOLBIS 31 минуту назад

      История не знает сослагательного...

      0
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      Рейтинг: +1041

      Etiainen 44 минуты назад

      наверно ему снилось это, а он поверил...

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