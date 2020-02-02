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  • Новый спортивный директор «Динамо» Бувач мог возглавить «Арсенал»

Новый спортивный директор «Динамо» Бувач мог возглавить «Арсенал»

2 февраля 2020, 10:51
3

Новый спортивный директор «Динамо» Желько Бувач дал первый комментарий московскому клубу. Боснийский специалист сообщил, что мог стать главным тренером лондонского «Арсенала».

«Стадион у команды новый современный впечатляющий, руководство было во мне явно заинтересовано, поэтому я и решил принять предложение.

Мог ли я возглавить «Арсенал?» Да, были разговоры, но я счастлив оказаться здесь. У нас уже была встреча с главным тренером «Динамо», это молодой амбициозный специалист, но мы уже нашли точки соприкосновения. В какой футбол будет играть команда, будет также определять именно он, а я буду только давать советы.

Рому Нойштедтера я помню маленьким мальчиком, также помню Костю Рауша. Будут ли новые футболисты в «Динамо»? Cегодня был только мой первый рабочий день, поэтому пока не готов это обсуждать», – сказал Бувач.

  • Бувач подписал с «Динамо» контракт на 2,5 года.
  • Босниец на протяжении 17 лет работал в тренерских штабах Юргена Клоппа.
  • Московская команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в РПЛ.

Источник: Ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько
Комментарии (3)
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Etiainen
1580630386
наверно ему снилось это, а он поверил...
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KOLBIS
1580631142
История не знает сослагательного...
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paracetamol
1580655063
Чуть-чуть не считается...
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