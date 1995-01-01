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    Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа

    «Динамо» объявило о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.

    Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

    «Желько Бувач выступал за немецкий клуб «Майнц» вместе с Юргеном Клоппом, с которым впоследствии вывел этот клуб в Бундеслигу, стал двукратным чемпионом страны с «Боруссией» и сделал «Ливерпуль» сильнейшим клубом мира на сегодняшний день.

    Лучшей характеристикой квалификации Бувача служат слова Клоппа о том, что именно Желько всегда был мозгом его тренерского штаба и правой рукой в каждой футбольной команде, в которой они вместе работали.

    Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач.

    Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

    • Бувач входил в тренерский штаб Клоппа с 2001 по 2018 год.
    • До октября спортивным директором «Динамо» был Роман Орещук.
    • Команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3708

      RotBerg 13 минут назад

      Серьёзный контракт видимо предложили, спец именитый

      0
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      Рейтинг: +2569

      Alekxei Z. 1 час назад

      Так его взяли с перспективой на тренерский пост ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      PTZevolution 2 часа назад

      Очень надеюсь, что это назначение принесет плоды и послужит хорошим примером - для всех наших клубов!

      0
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      Рейтинг: +543

      xrrrx 2 часа назад

      ну вот это реально шок. выглядит так как будто правда хотят чего-то добиться

      2
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      Рейтинг: -2398

      gosproektikabinet > xrrrx 1 час назад

      чай клоппу разносил

      0
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      Рейтинг: +6550

      FanatSerj 2 часа назад

      хмммм любопытно, может за сраку лет в Динамо наконец футболом займутся, а не распилом бабла, но это не точно ))

      4
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      Рейтинг: -2398

      gosproektikabinet > FanatSerj 1 час назад

      если только заменят от москвабада кого-то вроде спартака, а то видеть еще одну морду наверху из столицы нет желания, и так провициалов душат

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      Рейтинг: +6550

      FanatSerj > gosproektikabinet 1 час назад

      заменят? так только недалекие люди и рассуждают, чем больше будет сильных команд в РПЛ тем сильнее и интересней чемпионат, с учетом что все наши сборники дома играют это и сборной плюс.
      Вон Слуцкий Рубин может поднимет на былые высоты, хорошо бы у Карпина с Ростовом это всё было на долго и без финансовых потрясений. Ротор из ФНЛ подтянется с Торпедо посмотрим, что у них выйдет.
      Так что и сильная столица и одна и вторая тоже нужна чемпионату, особенно если его расширять собрались.

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