Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа

Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа

1 февраля 2020, 11:17
7

«Динамо» объявило о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

«Желько Бувач выступал за немецкий клуб «Майнц» вместе с Юргеном Клоппом, с которым впоследствии вывел этот клуб в Бундеслигу, стал двукратным чемпионом страны с «Боруссией» и сделал «Ливерпуль» сильнейшим клубом мира на сегодняшний день.

Лучшей характеристикой квалификации Бувача служат слова Клоппа о том, что именно Желько всегда был мозгом его тренерского штаба и правой рукой в каждой футбольной команде, в которой они вместе работали.

Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач.

Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

  • Бувач входил в тренерский штаб Клоппа с 2001 по 2018 год.
  • До октября спортивным директором «Динамо» был Роман Орещук.
  • Команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1580546594
хмммм любопытно, может за сраку лет в Динамо наконец футболом займутся, а не распилом бабла, но это не точно ))
Ответить
xrrrx
1580547578
ну вот это реально шок. выглядит так как будто правда хотят чего-то добиться
Ответить
PTZevolution
1580548147
Очень надеюсь, что это назначение принесет плоды и послужит хорошим примером - для всех наших клубов!
Ответить
RotBerg
1580556484
Серьёзный контракт видимо предложили, спец именитый
Ответить
Снег
1580562849
Для ДИНАМО - он, пока, - 0 Не надо писать . Всё увидим. А увидим - сами напишем.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+