Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа

«Динамо» объявило о назначении Желько Бувача на пост спортивного директора клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

«Желько Бувач выступал за немецкий клуб «Майнц» вместе с Юргеном Клоппом, с которым впоследствии вывел этот клуб в Бундеслигу, стал двукратным чемпионом страны с «Боруссией» и сделал «Ливерпуль» сильнейшим клубом мира на сегодняшний день.

Лучшей характеристикой квалификации Бувача служат слова Клоппа о том, что именно Желько всегда был мозгом его тренерского штаба и правой рукой в каждой футбольной команде, в которой они вместе работали.

Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач.

Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.