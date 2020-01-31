Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой». Смолов обратился к фанатам «Сельты»

«Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой». Смолов обратился к фанатам «Сельты»

31 января 2020, 22:59
13

Нападающий «Сельты» Федор Смолов обратился к болельщикам. Испанцы арендовали россиянина у «Локомотива» до конца сезона.

«Привет. Меня зовут Федор Смолов. Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь «Сельте». Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Вперед, «Сельта»!» – сказал Смолов.

  • Дебютировать россиянин может уже завтра, 1 февраля.
  • Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
  • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «Сельта» заплатила за полугодичную аренду Смолова 600 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Смолов Федор
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1580507190
Федя,ты взрослый мальчик и должен понимать,что наслаждаться болельщики должны своими супругами,а от твоей игры они должны быть всего лишь навсего в восторге.Или в диком восторге.Удачи тебе.
Ответить
тётя ASYA
1580507648
Ну ляпнут же наши ! Не прогревая,на холодную гнут)Наслаждаться...
Ответить
Антон Спартак
1580529107
Думаю, Феденька, будешь сидеть на лавке!
Ответить
Proker
1580531825
Ну ну удачи
Ответить
Fin035
1580532024
Однако громкое заявление. Не говори гоп не перепрыгнув...!
Ответить
ЮНик
1580533687
Вперед Смолов Федя, главное, чтобы воля была к победе! Испанские болелы истосковались без наслаждений. Утоли их жажду, Нарцисс ты наш! Другой бы просто сказал: "Очень надеюсь, что не разочарую вас своей игрой". Но Федя - звезда с обложек модных журналов! Это не хухры-мухры. И как тут не вспомнить мудрого Лаврова!
Ответить
vladimir-7
1580541267
Дааа, Смолову приснилось, что он Месси.
Ответить
ilichkadr
1580541994
Такое ощущение, что Федя ещё находится на ток-шоу, но без Бузовой.
Ответить
Taps
1580546872
Вот дятел ! Будет сидеть на лавке без денег.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+