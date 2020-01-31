«Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой». Смолов обратился к фанатам «Сельты»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов обратился к болельщикам. Испанцы арендовали россиянина у «Локомотива» до конца сезона.
«Привет. Меня зовут Федор Смолов. Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь «Сельте». Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Вперед, «Сельта»!» – сказал Смолов.
- Дебютировать россиянин может уже завтра, 1 февраля.
- Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
- По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «Сельта» заплатила за полугодичную аренду Смолова 600 тысяч евро.
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Источник: твиттер «Сельты»