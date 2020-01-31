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    «Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой». Смолов обратился к фанатам «Сельты»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов обратился к болельщикам. Испанцы арендовали россиянина у «Локомотива» до конца сезона.

    «Привет. Меня зовут Федор Смолов. Буду стараться изо всех сил, чтобы помочь «Сельте». Надеюсь, будете наслаждаться моей игрой. Привет вам из России. Вперед, «Сельта»!» – сказал Смолов.

    • Дебютировать россиянин может уже завтра, 1 февраля.
    • Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
    • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «Сельта» заплатила за полугодичную аренду Смолова 600 тысяч евро.

    Источник: твиттер «Сельты»

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    31.01.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1750

      playsh 1 секунду назад

      Федя,ты взрослый мальчик и должен понимать,что наслаждаться болельщики должны своими супругами,а от твоей игры они должны быть всего лишь навсего в восторге.Или в диком восторге.Удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      будете наслаждаться моей игрой=======Ну чо Федя.Мужик сказал, мужик сделал. Не посрами Расею.

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