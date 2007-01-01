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    «Барселона» объявила о трансфере Фернандеса из «Палмейраса». Игрок переедет в Каталонию летом

    Полузащитник бразильского «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы на официальном сайте сообщили, что игрок присоединится к команде летом.

    Барселонцы заплатят за футболиста 7 миллионов евро (плюс бонусы в размере 3 миллионов). Контракт с Фернандесом будет действовать пять лет. В нем будут прописаны отступные – 300 миллионов.

    • Фернандес – воспитанник бразильского «Ботафого».
    • «Палмейрас» заплатил за 21-летнего хавбека 4 миллиона евро.
    • «Барселона» в Примере занимает второе место.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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