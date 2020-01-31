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  • «Барселона» объявила о трансфере Фернандеса из «Палмейраса». Игрок переедет в Каталонию летом

«Барселона» объявила о трансфере Фернандеса из «Палмейраса». Игрок переедет в Каталонию летом

31 января 2020, 21:22
3

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы на официальном сайте сообщили, что игрок присоединится к команде летом.

Барселонцы заплатят за футболиста 7 миллионов евро (плюс бонусы в размере 3 миллионов). Контракт с Фернандесом будет действовать пять лет. В нем будут прописаны отступные – 300 миллионов.

  • Фернандес – воспитанник бразильского «Ботафого».
  • «Палмейрас» заплатил за 21-летнего хавбека 4 миллиона евро.
  • «Барселона» в Примере занимает второе место.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Палмейрас
Комментарии (3)
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Cules2013
1580499252
новый Артур?
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Hektor 84
1580503731
Е ба нутые. Сначала такие отступные прописывают. А потом не знают как их спихнуть.
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