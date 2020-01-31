«Барселона» объявила о трансфере Фернандеса из «Палмейраса». Игрок переедет в Каталонию летом

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы на официальном сайте сообщили, что игрок присоединится к команде летом.

Барселонцы заплатят за футболиста 7 миллионов евро (плюс бонусы в размере 3 миллионов). Контракт с Фернандесом будет действовать пять лет. В нем будут прописаны отступные – 300 миллионов.