«Барселона» объявила о трансфере Фернандеса из «Палмейраса». Игрок переедет в Каталонию летом

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонцы на официальном сайте сообщили, что игрок присоединится к команде летом.
Барселонцы заплатят за футболиста 7 миллионов евро (плюс бонусы в размере 3 миллионов). Контракт с Фернандесом будет действовать пять лет. В нем будут прописаны отступные – 300 миллионов.
- Фернандес – воспитанник бразильского «Ботафого».
- «Палмейрас» заплатил за 21-летнего хавбека 4 миллиона евро.
- «Барселона» в Примере занимает второе место.
Источник: официальный сайт «Барселоны»