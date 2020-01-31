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  • Ди Марцио: «Локомотив» и ЦСКА претендуют на защитника «Тулузы» Рохеля

Ди Марцио: «Локомотив» и ЦСКА претендуют на защитника «Тулузы» Рохеля

31 января 2020, 19:50

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может перейти в один из московских клубов, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, интерес к 22-летнему уругвайцу проявляют ЦСКА и «Локомотив».

Также на футболиста претендовал «Лечче», но договориться сторонам об условиях сделки не удалось.

  • Прошлым летом Рохель перешел в «Тулузу» из «Крыльев Советов».
  • Французский клуб заплатил за центрбека 2,5 миллиона евро.
  • Контракт игрока с окситанцами рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Локомотив Тулуза Лечче Рохель Агустин
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