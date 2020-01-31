Ди Марцио: «Локомотив» и ЦСКА претендуют на защитника «Тулузы» Рохеля

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может перейти в один из московских клубов, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, интерес к 22-летнему уругвайцу проявляют ЦСКА и «Локомотив».

Также на футболиста претендовал «Лечче», но договориться сторонам об условиях сделки не удалось.