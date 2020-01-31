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  • Мещеряков: «Если Смолов хорошо себя проявит в «Сельте», мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его»

Мещеряков: «Если Смолов хорошо себя проявит в «Сельте», мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его»

31 января 2020, 13:22
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

«Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Семиным? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то все. Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жесткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.

Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Федора все получилось! Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму», – сказал Мещеряков.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (7)
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neveldomha
1580466313
А если Смолов не заиграет, мы 55 раз пожалеем, что не скинули баласт за предложенную ранее цену.
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Томик
1580470663
Да уже разницы нет, заиграет или не заиграет. Пусть себе резвится старичок.
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DOCTOR PENALTY
1580473370
Не даст вам Федя 55 поводов подумать
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RdAMR10
1580474096
так ведь если он себя проявит и сельта захочет его выкупить, он сам не захочет возвращаться... Федя давно говорил, что хочет играть в квропе
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American-Patriot
1580475858
Штаны кожаные пусть прихватит.
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portero
1580490237
Он точно договор читал, что то я сомневаюсь..
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Hektor 84
1580499867
Если у Федор себя хорошо проявит то он сам 155 раз подумает стоит ли ему возвращаться))) дурила этот Мещеряков
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