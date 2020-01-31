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    Мещеряков: «Если Смолов хорошо себя проявит в «Сельте», мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

    «Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Семиным? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то все. Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жесткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.

    Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Федора все получилось! Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму», – сказал Мещеряков.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

    Официально: Смолов перешел в «Сельту»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1907

      neveldomha 11 минут назад

      А если Смолов не заиграет, мы 55 раз пожалеем, что не скинули баласт за предложенную ранее цену.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8231

      parevg > neveldomha 5 минут назад

      Вот именно это, и я хотел написать!

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