Мещеряков: «Если Смолов хорошо себя проявит в «Сельте», мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

«Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Семиным? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то все. Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жесткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.

Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Федора все получилось! Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму», – сказал Мещеряков.

Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.

«Сельта» в Примере идет в зоне вылета.

Официально: Смолов перешел в «Сельту»