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  • Sport24: «Экс-защитник «Лиона» Зеффан прибыл на сбор «Крыльев». Сегодня алжирец подпишет контракт

Sport24: «Экс-защитник «Лиона» Зеффан прибыл на сбор «Крыльев». Сегодня алжирец подпишет контракт

30 января 2020, 15:19
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Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

27-летний алжирец прибыл на сбор самарского клуба в Турцию и сегодня заключит контракт, пишет Sport24.

По информации L`Equipe, Зеффан подпишет соглашение до 31 декабря 2021 года.

  • Контракт Зеффана с «Ренном» закончился летом 2019 года.
  • В прошлом году он стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
  • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Крылья Советов Зеффан Мехди
Комментарии (2)
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Zigagurt
1580390972
Напа лишились, подписывают защитника
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paracetamol
1580402412
С защитой у КС беда. А напа можно найти или воспитать. Божич - он такой!
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