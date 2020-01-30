Sport24: «Экс-защитник «Лиона» Зеффан прибыл на сбор «Крыльев». Сегодня алжирец подпишет контракт

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

27-летний алжирец прибыл на сбор самарского клуба в Турцию и сегодня заключит контракт, пишет Sport24.

По информации L`Equipe, Зеффан подпишет соглашение до 31 декабря 2021 года.