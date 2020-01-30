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    Sport24: «Экс-защитник «Лиона» Зеффан прибыл на сбор «Крыльев». Сегодня алжирец подпишет контракт

    Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан близок к переходу в «Крылья Советов».

    27-летний алжирец прибыл на сбор самарского клуба в Турцию и сегодня заключит контракт, пишет Sport24.

    По информации L`Equipe, Зеффан подпишет соглашение до 31 декабря 2021 года.

    • Контракт Зеффана с «Ренном» закончился летом 2019 года.
    • В прошлом году он стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
    • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

    Источник: Sport24

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