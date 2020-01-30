Семин – о выкупе Жоау Мариу: «Не все зависит от моего желания»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о будущем полузащитника Жоау Мариу.
- Летом московский клуб арендовал португальца у «Интера».
- В текущем сезоне в активе 27-летнего хавбека 12 матчей, один гол и четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
– Как дела у Жоау Мариу?
– Он уже тренируется в общей группе.
– Будете ли выкупать права на португальца?
– Очень сложный момент. Многое зависит от того, кого мы купим. А, может, никого и не приобретем. Так что пока без конкретики. От моего желания не все зависит – есть еще совет директоров, трансферный комитет. Но я представил список позиций, которые хотел бы укрепить.
Источник: «Спорт-Экспресс»