Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Семин – о выкупе Жоау Мариу: «Не все зависит от моего желания»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о будущем полузащитника Жоау Мариу.

    • Летом московский клуб арендовал португальца у «Интера».
    • В текущем сезоне в активе 27-летнего хавбека 12 матчей, один гол и четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    – Как дела у Жоау Мариу?

    – Он уже тренируется в общей группе.

    – Будете ли выкупать права на португальца?

    – Очень сложный момент. Многое зависит от того, кого мы купим. А, может, никого и не приобретем. Так что пока без конкретики. От моего желания не все зависит – есть еще совет директоров, трансферный комитет. Но я представил список позиций, которые хотел бы укрепить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru