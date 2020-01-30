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  • Семин – о выкупе Жоау Мариу: «Не все зависит от моего желания»

Семин – о выкупе Жоау Мариу: «Не все зависит от моего желания»

30 января 2020, 10:37
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о будущем полузащитника Жоау Мариу.

  • Летом московский клуб арендовал португальца у «Интера».
  • В текущем сезоне в активе 27-летнего хавбека 12 матчей, один гол и четыре ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

– Как дела у Жоау Мариу?

– Он уже тренируется в общей группе.

– Будете ли выкупать права на португальца?

– Очень сложный момент. Многое зависит от того, кого мы купим. А, может, никого и не приобретем. Так что пока без конкретики. От моего желания не все зависит – есть еще совет директоров, трансферный комитет. Но я представил список позиций, которые хотел бы укрепить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Интер Мариу Жоау Семин Юрий
Комментарии (1)
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Fin035
1580384795
Хороший игрок,надо выкупать!
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