Семин – о выкупе Жоау Мариу: «Не все зависит от моего желания»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о будущем полузащитника Жоау Мариу.

Летом московский клуб арендовал португальца у «Интера».

В текущем сезоне в активе 27-летнего хавбека 12 матчей, один гол и четыре ассиста.

Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

– Как дела у Жоау Мариу?

– Он уже тренируется в общей группе.

– Будете ли выкупать права на португальца?

– Очень сложный момент. Многое зависит от того, кого мы купим. А, может, никого и не приобретем. Так что пока без конкретики. От моего желания не все зависит – есть еще совет директоров, трансферный комитет. Но я представил список позиций, которые хотел бы укрепить.