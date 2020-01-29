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    «Зенит»: «Аренда Кругового в «Уфе» – в силе. С «Зенитом» он проведет сбор для наблюдения и восстановления после травмы»

    В «Зените» прокомментировали ситуацию с защитником Данилом Круговым, играющим в «Уфе» на правах аренды.

    Сегодня появилась информация, что 21-летний россиянин пройдет сбор с петербургской командой.

    «По договоренности между клубами Круговой будет проходить сбор с «Зенитом» для наблюдения и восстановления после травмы, но арендное соглашение с «Уфой» остается в силе», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одного матча.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле 2018 года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В августе 2019-го «Зенит» купил защитника. Клубы договорились, что Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

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    Источник: «Р-Спорт»

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