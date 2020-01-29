«Зенит»: «Аренда Кругового в «Уфе» – в силе. С «Зенитом» он проведет сбор для наблюдения и восстановления после травмы»

В «Зените» прокомментировали ситуацию с защитником Данилом Круговым, играющим в «Уфе» на правах аренды.

Сегодня появилась информация, что 21-летний россиянин пройдет сбор с петербургской командой.

«По договоренности между клубами Круговой будет проходить сбор с «Зенитом» для наблюдения и восстановления после травмы, но арендное соглашение с «Уфой» остается в силе», – сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одного матча.

Футболист перешел в «Уфу» в июле 2018 года из «Зенита-2» на правах свободного агента.

В августе 2019-го «Зенит» купил защитника. Клубы договорились, что Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

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