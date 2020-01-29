Газизов: «Пока решения «Зенита» по Круговому нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Данилом Круговым, играющим в башкирском клубе на правах аренды.

«По соглашению сторон Круговой может уже весной начать выступать за «Зенит». Пока такого решения нет. Но если «Зенит» будет заинтересован в нем, то может расторгнуть арендный договор, а Круговой будет переведен.

Его восстановление? Насколько я знаю, ему еще нужно время для полной реабилитации. Но точных сроков назвать не могу. В любом случае, если Данил начнет выступать за «Зенит», я буду только рад. Значит, мы хорошо поработали, – сказал Газизов.

Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.

Футболист перешел в «Уфу» в июле 2018 года из «Зенита-2» на правах свободного агента.

В августе 2019-го «Зенит» купил защитника. Клубы договорились, что Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

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