Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

«Зенит» отправился на второй сбор в Испанию. В списке футболистов команды нет форварда Александра Кокорина, который отправится на сбор с «Зенитом-2», выступающим в ПФЛ (Д3).

В списке, в частности, есть защитники Данила Прохин и Данил Круговой, а также купленный летом у «Барселоны» форвард Малком. Осенью бразилец не играл из-за травмы.