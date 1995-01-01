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    Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

    «Зенит» отправился на второй сбор в Испанию. В списке футболистов команды нет форварда Александра Кокорина, который отправится на сбор с «Зенитом-2», выступающим в ПФЛ (Д3).

    В списке, в частности, есть защитники Данила Прохин и Данил Круговой, а также купленный летом у «Барселоны» форвард Малком. Осенью бразилец не играл из-за травмы.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • 29 февраля в первом после зимнего перерыва туре чемпионата России «Зенит» дома примет «Локомотив».
    • Осенью «Зенит» вылетел из еврокубков.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1249

      FRZZ 36 минут назад

      Значит в Сочи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Александр Питер 49 минут назад

      Команда,тренер Вам в душу плюнули.Вы утритесь и играйте если можете.

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