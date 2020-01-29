Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

«Зенит» отправился на второй сбор в Испанию. В списке футболистов команды нет форварда Александра Кокорина, который отправится на сбор с «Зенитом-2», выступающим в ПФЛ (Д3).
В списке, в частности, есть защитники Данила Прохин и Данил Круговой, а также купленный летом у «Барселоны» форвард Малком. Осенью бразилец не играл из-за травмы.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- 29 февраля в первом после зимнего перерыва туре чемпионата России «Зенит» дома примет «Локомотив».
- Осенью «Зенит» вылетел из еврокубков.
Источник: твиттер «Зенита»