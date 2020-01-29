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  • Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

29 января 2020, 11:18
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«Зенит» отправился на второй сбор в Испанию. В списке футболистов команды нет форварда Александра Кокорина, который отправится на сбор с «Зенитом-2», выступающим в ПФЛ (Д3).

В списке, в частности, есть защитники Данила Прохин и Данил Круговой, а также купленный летом у «Барселоны» форвард Малком. Осенью бразилец не играл из-за травмы.

  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • 29 февраля в первом после зимнего перерыва туре чемпионата России «Зенит» дома примет «Локомотив».
  • Осенью «Зенит» вылетел из еврокубков.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Круговой Данил Малком Прохин Данила
Комментарии (4)
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Александр Питер
1580288813
Команда,тренер Вам в душу плюнули.Вы утритесь и играйте если можете.
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Hektor 84
1580305351
Кокоша теперь легенда зенита2
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