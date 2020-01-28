Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что проведет вторые зимние сборы с «Зенитом-2».
«Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», – рассказал Кокорин.
По его словам, он пока не может ответить на вопрос о возможном уходе из «Зенита».
«Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
- Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
- «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.
Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»
Источник: ТАСС