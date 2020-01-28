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  • Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

28 января 2020, 17:53
25

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что проведет вторые зимние сборы с «Зенитом-2».

«Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», – рассказал Кокорин.

По его словам, он пока не может ответить на вопрос о возможном уходе из «Зенита».

«Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
  • «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (25)
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AZ
1580224383
А говорил готов играть за бесплатно... А в дубле походу за деньги..
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Миша13
1580225456
Не прогибайся Саня. Они не достойны этого.Летом уйдёшь свободным агентом. Стыдно за омерзительное руководство Зенита.
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portero
1580225469
Вот так парень... верить нельзя никому, нужно читать и смотреть запятые и прочее... Аген твой фуфло...
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Plyash
1580226302
Кока,уходи скорей,не мучай Семака,а то и ему несладко будет.Кроме Семака,ты больше никому в Газпром-Граде не нужен.
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Cromathaar
1580227432
Адвокат звал в Фейенорд. Надо ехать. Если не сейчас, то летом.
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Lester84
1580229026
Похоже на зоне Кокорин таки яйца отрастил. Если в итоге не уйдет в Сочи - респект! Непростой видимо его ждет путь
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Viper for CSKA
1580230027
Обалдели совсем. Парень своё отсидел, но как можно оставить его в покое? Нужно же довершить начатое. В общем, руководство Зенита в своём репертуаре: мерзко, бесчеловечно и непрофессионально.
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Иван Петров 1986
1580230448
Что - то очень много кокорина, без него, что жизнь остановится. Нельзя же про каждого зека трындеть каждый час.
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Karel1977
1580241669
Это Россия братья! Саша беги оттуда,это черти,и Богданыча прихвати! Сколько "таких" Кокориных в стране было есть будет, актеров, спортсменов. Жуть ребята
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evgevg13
1580266860
Недохрена ли пиара вокруг одного довольно посредственного футболёра?
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