Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что проведет вторые зимние сборы с «Зенитом-2».

«Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», – рассказал Кокорин.

По его словам, он пока не может ответить на вопрос о возможном уходе из «Зенита».

«Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

«Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

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