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    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что проведет вторые зимние сборы с «Зенитом-2».

    «Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», – рассказал Кокорин.

    По его словам, он пока не может ответить на вопрос о возможном уходе из «Зенита».

    «Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
    • «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

    Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +525

      Cromathaar 14 минут назад

      Адвокат звал в Фейенорд. Надо ехать. Если не сейчас, то летом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1717

      playsh 33 минуты назад

      Кока,уходи скорей,не мучай Семака,а то и ему несладко будет.Кроме Семака,ты больше никому в Газпром-Граде не нужен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36924

      portero 46 минут назад

      Вот так парень... верить нельзя никому, нужно читать и смотреть запятые и прочее...
      Аген твой фуфло...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4673

      3a zenit > portero 36 минут назад

      в смысле отчим?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1717

      playsh > 3a zenit 29 минут назад

      Ну,а кто ещё...хи-хи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1097

      Миша13 47 минут назад

      Не прогибайся Саня. Они не достойны этого.Летом уйдёшь свободным агентом. Стыдно за омерзительное руководство Зенита.

      4
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      Рейтинг: +1472

      AZ 1 час назад

      А говорил готов играть за бесплатно... А в дубле походу за деньги..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      bset > AZ 56 минут назад

      Он готов играть за бесплатно, а не торчать полгода непонятно где. А контракт посмотрит на предмет наличия опции сослать его в Зенит-2. Если такой опции нет, он разрывает контракт и идет искать себе другую команду без петухов у руля.

      7
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      Рейтинг: +7

      сокол cfhfnjd > AZ 53 минуты назад

      Артём Дзюба поехал играть в Тульский Арсенал и доказал всем , что он КРУТ!!! А Кокорину видимо "западло" в Сочи поиграть? Ему нужно набирать форму и попадать в сборную России на Евро-2020, а не слюни распускать!

      3
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      ...
      Рейтинг: +31

      Александр Питер > сокол cfhfnjd 35 минут назад

      Мухи в одно место,варенье в другое.Кокорин нужен команде об этом Семак говорит.

      1
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      Рейтинг: +11690

      Garrincha58 > сокол cfhfnjd 30 минут назад

      кто Крут? Дзюба? не смеши и не говори больше так,а Кокорина в сборной точно никогда не будет Хозяин не допустит его и в Зените больше не будет ему валить надо из страны сверху директиву спустили и Босс Зенита под козырёк-есть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +11690

      Garrincha58 > Александр Питер 30 минут назад

      Семак в Зените никто и звать его никак

      0
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      Рейтинг: +188

      vla4839 > Garrincha58 10 минут назад

      Рано ещё такие выводы делать, надо подождать развития событий. Семак держит паузу и выступит,когда это будет надо .

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