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  • Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

28 января 2020, 14:22
56

Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в «Зените-2».

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала супруга Кокорина в сторис своего инстаграма.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
  • «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

Источник: инстаграм Дарьи Валитовой
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (56)
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AZ
1580210752
Пусть в ФК "Бутырка" возвращается
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bset
1580210920
Руководство Зенита трепло и петушня. Тренер на него расчитывает, а вы поджали хвосты и пошли на поводу у кого-то сверху. Еще и Медведев трепал, что все будут в Зените, на все расчитывают, а по факт вон как вышло. Тогда бы разорвали контракт и он за пару месяцев нашел бы себе другую команду. А так ни себе, ни людям. Как-то это по-питорски.
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Rus9I
1580211677
Никогда не думал что напишу такое) Поддерживаю решение Зенита на все 100% Всем было давно ясно что господин Ко. играть за команду уже не будет. Зенит сделал великодушное предложение отправить его в аренду в Сочи. Но, господин Ко обиделся, и решил показать характер! Сразу видно места пребывания, его не научили думать. Теперь пускай заканчивает контракт в дубле. Я удивляюсь комментариям в поддержку человека, который возомнил себя "особенным"
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vmonomah17
1580211758
Отлично! ПФЛ для него самое место! Удачи Сане пробиться в основу Зенита-2 ))))
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Dgad
1580211842
И в Фейенорд не отпустили парня скоты...
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Spinorr
1580213434
Да все понятно! Зенит станет чемпионом, а вместе с ним чемпионом может стать и Кокорин. Высшее руководство, не Зенита и не Газпрома, не готово мириться с этим фактом. Вот и дают указания, которые нельзя не выполнить.
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portero
1580213947
о как пьянка жизнь перевернула.... в Урал или Ахмат , теперь ...
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zritelx
1580214187
Как многие и предполагали, Какорину все-таки сверху не дали добро на выступление за Зенит.
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dinar7777dinar
1580215102
Да пусть хоть где . Он никогда не играл в футбол .
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DENZILLO-Спартак
1580215128
А я и не знал что у этого пИтушка ещё и женушка есть! =)
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