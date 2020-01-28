Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»

Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в «Зените-2».

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала супруга Кокорина в сторис своего инстаграма.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

«Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»