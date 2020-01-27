Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что игрок не поехал на второй сбор «Сочи», который в понедельник начинается в Турции.

– Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.

– То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

– Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».

Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.

Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»