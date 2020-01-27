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  • Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

27 января 2020, 17:02
7

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что игрок не поехал на второй сбор «Сочи», который в понедельник начинается в Турции.

– Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.

– То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

– Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
  • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
  • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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giluxa1963
1580135800
холоп взбунтовался
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латунный
1580136628
тогда в оренбург
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латунный
1580136701
а если серьёзно то делают рекламу кокоше и некуда они его и не собирались посылать
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mikhan.voronov
1580141236
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://ur-l.ru/zevs
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paracetamol
1580142635
Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России. --------------------------------------------- Само собой. Это кто же из первого клуба переходит в последний? Но в Сочах Федотов порядок наведет. Хороший тренер.
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любитель1982
1580155977
парню 30 лет, а ума нет..при этом за него-30-летнюю детину говорит отчим....скоро мама подключится...позорище..ну какой это футболист то? маменькин сынок
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