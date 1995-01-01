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    Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

    Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что игрок не поехал на второй сбор «Сочи», который в понедельник начинается в Турции.

    – Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.

    – То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

    – Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
    • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
    • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

    Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1254

      Genz 23 минуты назад

      Подписывал контракт с одними условиями, теперь по арендам хотят пустить - в команду аутсайдером. Накуя сане миллионеру надо? Разорвите контракт. Зенит 2 накуя Сане надо. За что наказание? Он и так год на нарах был. В зените не люди,а черти

      0
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      Рейтинг: +1250

      латунный 57 минут назад

      а если серьёзно то делают рекламу кокоше и некуда они его и не собирались посылать

      0
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      Рейтинг: +1250

      латунный 58 минут назад

      тогда в оренбург

      0
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      Рейтинг: +1700

      giluxa1963 1 час назад

      холоп взбунтовался

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