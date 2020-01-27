Отчим Кокорина: «Александр не поехал на второй сбор с «Сочи»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что игрок не поехал на второй сбор «Сочи», который в понедельник начинается в Турции.
– Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды.
– То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?
– Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно, – заявил Логинов.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
- Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
- Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
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Источник: «Спорт день за днем»