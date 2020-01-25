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  • Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

25 января 2020, 15:54
22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал участие нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Зальцбургом». Форвард выйдет в этой игре в стартовом составе.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
  • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
  • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

«Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды.

Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – сказал Медведев.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Зальцбург Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (22)
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серега кашин
1579957031
кокорин может и не захотеть играть в сочи и что они тогда будут делать
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Давид59
1579962881
Медведев называет "Сочи" наивысшим уровнем. Думаю уровень Фейенорда был повыше
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Hektor 84
1579962919
Стыдно стыдно за бзенит
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JTherry
1579964529
матч с Зальцбургом очко прочистит бомжам, в первом тайме 6:3!!!! стыдно за бомжей)))))
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kudriavtsevaleks
1579964733
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polt
1579966161
Зенит как был без игры, так и остается... позорные 3-6, хоть и тренеровочные. Может Кокорину и действительно лучше поиграть в другой команде и с другим тренером.
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RJM555
1579968407
.......на наивысшем уровне в Сочи.....откуда только берутся такие умники?
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Серж 69
1579969540
Что-то Медведев пургу несёт какую-то..."На наивысшем уровне в Сочи.."Что,Сочи как Реал почти?Какой там уровень,господи,дно позорное.Уж,конечно,Кокорин там бы пригодился,да вот самому ему туда ехать совершенно не хочется,колхоз этот выволакивать наверх,та ещё задача...
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Kollljan
1579971994
Похоже, у Медведева преклонились колени перед узкоглазым Паком.
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