Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал участие нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Зальцбургом». Форвард выйдет в этой игре в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».

Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.

Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

«Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды.

Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – сказал Медведев.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»