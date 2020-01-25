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    Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал участие нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Зальцбургом». Форвард выйдет в этой игре в стартовом составе.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
    • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
    • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    «Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды.

    Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», – сказал Медведев.

    Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +831

      Hektor 84 12 минут назад

      Стыдно стыдно за бзенит

      1
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      Рейтинг: +1763

      Давид59 13 минут назад

      Медведев называет "Сочи" наивысшим уровнем. Думаю уровень Фейенорда был повыше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      mama1991 52 минуты назад

      эти "новости" придумывает бомбардир, неужели не видно по заголовкам?))))))))

      0
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      Рейтинг: +1251

      Genz 1 час назад

      У Кокорина есть запасной вариант расторгнуть контракт с зенитом,если его попытаются отдать в Сочи. Уже он сказал Семаку

      0
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      Рейтинг: +33

      борат и alarm голубки > Genz 1 час назад

      пусть у семака защеку возьмет может проканает ухахаххах стыдно за зинитку

      4
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      Рейтинг: +33

      борат и alarm голубки 1 час назад

      ага за пачку чая поиграет.стыдно за зенит ухахахах

      4
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    • ...
      Рейтинг: +635

      ZENIT****** 1 час назад

      Слова Медведева(уже не однофомильца) ещё ничего не значат-просто мысли вслух,пожелания. А как оно будет на самом деле, ВОТ ЭТО мы и будем ещё посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +635

      ZENIT****** > ZENIT****** 1 час назад

      Конечно же однофамильца,но уже не ТОГО!(ну типа с большой буквы ,был, да сплыл ,(чтоб о нём и не слышать))!!!

      1
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      Рейтинг: +4470

      серега кашин 1 час назад

      кокорин может и не захотеть играть в сочи и что они тогда будут делать

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      Рейтинг: +108

      n1hat > серега кашин 1 час назад

      Со скандалом уйдёт в тот же Ростов или Рубин...

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      Рейтинг: +831

      Hektor 84 > серега кашин 12 минут назад

      Ничего хорошего для кокоши. Будет до лета на трибуне футбол смотреть и играть за вторую команду.

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