Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Агент говорит, что Кокорин никуда не переходит.

Главная новость из РПЛ прямо сейчас – положение Кокорина в «Зените». Сейчас Кокорин находится на сборах в составе клуба, но не все так ясно относительно его будущего. С одной стороны – «Зенит» и «Сочи», которые вроде бы заключили арендное соглашение сроком на полгода. С другой стороны – сам Кокорин, который не особо хочет в аренду.

Пока что главный скандал зимы.

Позиция «Зенита»: генеральный директор говорит об аренде, против перехода выступил Семак и некоторые футболисты

21 января Sport24 о с инсайдом: Кокорин проведет следующую часть сезона в аренде в «Сочи». Спустя сутки генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил это.

Общая позиция руководства «Зенита» была разрушена одним действием Сергея Семака – через семь часов после того, как «Сочи» объявил об аренде Кокорина, он в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнах» сделал хет-трик и отдал голевую передачу. При этом сделал он это все в статусе капитана.

«Это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень. То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации. Я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе», – говорил Сергей Семак после того матча.

По данным «Р-Спорт», Медведев и Семак 22 января встретились и обсудили положение Кокорина в «Зените». О результатах этой встречи неизвестно. Известно, что: а) некоторые футболисты «Зенита» поддерживают Кокорина – например, Азмун опубликовал в инстаграме сториз с поддержкой; б) Кокорин после этой встречи провел несколько тренировок в составе «Зенита».

Позиция «Сочи»: там не понимают, на каком этапе сделка, но до сих пор ждут Кокорина

21 января «Сочи» опубликовал такой твит.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

С тех пор и «Зенит», и «Сочи» сыграли по товарищескому матчу, но Кокорин никуда не перешел.

Несколько разных реакций от «Сочи»:

1. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко: «Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет».

2. Еще один комментарий от Рубашко: «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?

Наша полемика ни к чему не приведет. Сначала пишут одно, потом через полчаса другое. Что, больше не о чем писать?».

3. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отметил: «Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить. Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции. Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом».

Комментарии есть – никакой конкретики нет.

Сам Кокорин ничего не говорит. За него это делает агент

Сам Александр Кокорин не говорит по теме. Зато за него делают это агент (и отчим) Кирилл Логинов. Он же сделал несколько заявлений. Первое касается контракта с «Зенитом». Второе – его аренды в «Сочи»: «Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать».

В третьем он заверил: Кокорин никуда не перейдет. «У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить», – сказал Логинов.

Болельщики «Зенита» не понимают, чем закончится история. В социальных сетях поддерживают его. Но есть и забавный момент.

Я просто оставлю это здесь. pic.twitter.com/SD6pJTJBIP — Verse (@cerezas2_0) January 23, 2020

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