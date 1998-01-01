Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

У него уже были странные переходы.

Нападающий «Энергетика» Илья Шкурин сегодня официально подписал контракт с брестским «Динамо». Удивительно, но многочисленные источники утверждают, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.

Белорусское издание «Прессбол» представило такую схему переезда Шкурина в Москву:

«Энергетик» и Шкурин расторгают контракт, который действовал до февраля 2020-го – то есть всего пару дополнительных месяцев.

Шкурин переходит в «Брест» свободным агентом.

ЦСКА сразу же покупает игрока и берет его с собой на январский сбор.

Признаемся честно – мы ничего не поняли. Одно из объяснений такой странной сделки представил белорусский журналист Николай Ходасевич в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Вначале я тоже удивился тому, что если Шкурин и перейдет в ЦСКА, то не из «Энергетика», а из брестского «Динамо». Однако надо понимать следующее: эти два белорусских клуба плотно сотрудничали друг с другом на протяжении года. Летом сразу три игрока из «Энергетика» проследовали в Брест. Двое в итоге вернулись назад в аренду, а один остался в «Динамо». Так что это довольно отработанная схема. Не могу назвать такую ситуацию чрезвычайной, хотя, конечно, не часто встретишь подобные переходы в футболе», – сообщил Ходасевич.

Интересно, что этот странный переход – не первый в карьере Шкурина. Из своего предыдущего клуба, «Витебска», он ушел после того, как сам выкупил контракт за 40 тысяч долларов. «40 тысяч долларов «Витебску»? Долларов очень жалко, хаха. Ну а если серьезно, конечно, это риск, но пока просто три раза сплюнем: парень прогрессирует», – рассказывал тогда агент игрока Исаев.

Исаев рассказывает, что та история случилась из-за несостоявшегося ухода из «Витебска» другого его клиента, Кирилла Печенина, которого «Витебск» не отпустил в белорусские топы. «Последние события, связанные с попытками перехода из «Витебска» другого футболиста, настораживают. Не хотелось попадать в такую же ситуацию», – объяснял Исаев выкуп контракта Шкурина.

В прошлом сезоне у Шкурина чумовая статистика – за 28 матчей он забил 21 гол и отдал 7 ассистов. Это его первый полноценный сезон – за «Витебск» до этого (у которого он и выкупил свой контракт) Шкурин сыграл лишь 11 матчей.

Но есть и еще один фактор, из-за которого Шкурин едет именно в Россию. Начиная с этого сезона в России не действует лимит на игроков из Белоруссии – в результате Шкурин легко впишется в 8+17, которые начнутся через полгода.