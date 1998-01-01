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    Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет


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    Голосов: 2
    Сегодня, 12:53
    У него уже были странные переходы.

    Нападающий «Энергетика» Илья Шкурин сегодня официально подписал контракт с брестским «Динамо». Удивительно, но многочисленные источники утверждают, что за новый клуб Шкурин не сыграет и сразу перейдет в ЦСКА.

    Белорусское издание «Прессбол» представило такую схему переезда Шкурина в Москву:

    • «Энергетик» и Шкурин расторгают контракт, который действовал до февраля 2020-го – то есть всего пару дополнительных месяцев.
    • Шкурин переходит в «Брест» свободным агентом.
    • ЦСКА сразу же покупает игрока и берет его с собой на январский сбор.

    Признаемся честно – мы ничего не поняли. Одно из объяснений такой странной сделки представил белорусский журналист Николай Ходасевич в интервью «Спорт-Экспрессу»:

    «Вначале я тоже удивился тому, что если Шкурин и перейдет в ЦСКА, то не из «Энергетика», а из брестского «Динамо». Однако надо понимать следующее: эти два белорусских клуба плотно сотрудничали друг с другом на протяжении года. Летом сразу три игрока из «Энергетика» проследовали в Брест. Двое в итоге вернулись назад в аренду, а один остался в «Динамо». Так что это довольно отработанная схема. Не могу назвать такую ситуацию чрезвычайной, хотя, конечно, не часто встретишь подобные переходы в футболе», – сообщил Ходасевич.

    Интересно, что этот странный переход – не первый в карьере Шкурина. Из своего предыдущего клуба, «Витебска», он ушел после того, как сам выкупил контракт за 40 тысяч долларов. «40 тысяч долларов «Витебску»? Долларов очень жалко, хаха. Ну а если серьезно, конечно, это риск, но пока просто три раза сплюнем: парень прогрессирует», – рассказывал тогда агент игрока Исаев.

    Исаев рассказывает, что та история случилась из-за несостоявшегося ухода из «Витебска» другого его клиента, Кирилла Печенина, которого «Витебск» не отпустил в белорусские топы. «Последние события, связанные с попытками перехода из «Витебска» другого футболиста, настораживают. Не хотелось попадать в такую же ситуацию», – объяснял Исаев выкуп контракта Шкурина.

    В прошлом сезоне у Шкурина чумовая статистика – за 28 матчей он забил 21 гол и отдал 7 ассистов. Это его первый полноценный сезон – за «Витебск» до этого (у которого он и выкупил свой контракт) Шкурин сыграл лишь 11 матчей.

    Но есть и еще один фактор, из-за которого Шкурин едет именно в Россию. Начиная с этого сезона в России не действует лимит на игроков из Белоруссии – в результате Шкурин легко впишется в 8+17, которые начнутся через полгода.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Энергетик-БГУ»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9084

      DeStar 12 минут назад

      Судить рано, чемп РБ гавно, НО по стилю это та же днищенская игра как и рпл, т.е по стилю игры под рпл подойдёт, и если в таком медленном чемпе где вы выбивают мяч вперед на авось он забил 21 гол, то и в рпл будет забивать, но хватит ли его уровня для цска? посмотрим, в любом случае цска деньгами особо не рискует, сколько будет стоит трансфер? как зарплата японца за год? или в 2 раза меньше?

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      Рейтинг: +298

      vmonomah17 14 минут назад

      Лимит на легионеров в отношении белорусов отменили уже почти год назад, но в итоге их никто в РПЛ не берет, за исключением редких случаев.
      Не думаю ,что Шкурин сможет заиграть.

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