Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, ответил на вопрос про форварда Александра Кокорина.

— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

— А какая ситуация с Бауыржаном Исламханом?

— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете, – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».

Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.

Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»