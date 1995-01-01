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    Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, ответил на вопрос про форварда Александра Кокорина.

    — Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

    — А какая ситуация с Бауыржаном Исламханом?

    — Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете, – сказал Медведев.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
    • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
    • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

    Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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