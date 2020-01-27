Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

Медведев: «Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить»

27 января 2020, 14:43
10

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, ответил на вопрос про форварда Александра Кокорина.

— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.

— А какая ситуация с Бауыржаном Исламханом?

— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете, – сказал Медведев.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» отдаст Кокорина в аренду в «Сочи».
  • Сам игрок не хочет переходить в клуб с юга России.
  • Против трансфера также выступает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

Медведев: «Матч с «Зальцбургом» даст Кокорину игровую практику для выступлений на наивысшем уровне в «Сочи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1580131775
Не хочешь говорить, напиши.
Ответить
JTherry
1580132866
Кокорин в теннис не играет... ...еще как играет)) недавно Кока с бомжами проиграл Зальцбургу с теннисным счетом 3:6))))
Ответить
vladimir-7
1580142224
Ни А.Медведев, ни С.Семак не могут решать проблемы в Зените, их решает только Миллер.
Ответить
paracetamol
1580143000
Ты бы не лез в дела Семака. Откуда-то приперся в клуб проходимец!
Ответить
bset
1580157369
Коротко о том, как за одно ТО капитально опозориться и превратиться в клоуна. Ждем интервью в стиле "А когда я говорил, что Кокорин в Сочи переходит? Не придумывайте".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+