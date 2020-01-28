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  • Журналист Рабинер – о ситуации Кокорина в «Зените»: «Где-то наверху дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может»

Журналист Рабинер – о ситуации Кокорина в «Зените»: «Где-то наверху дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может»

28 января 2020, 20:32
41

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер поделился мнением о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Зените».

  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
  • Форвард до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.
  • Сегодня стало известно, что Кокорина отправили готовиться к сезону с дублем «Зенита».

«С Кокорина, похоже, уже не слезут, и от этого особенно тошнотворно. Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может. В «Зените» взяли под козырeк, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой. Теперь только-что-капитан-команды вместо второго сбора присоединится к «Зениту-2» в ПФЛ. Потому что в аренду в «Сочи» он ехать не хочет. Пока.

Принципиальность Кокорина, конечно, похвальна, но, если смотреть на вещи прагматично, то теперь, когда клуб принял решение – и как бы мы все к нему ни относились, – оно из серии «назло маме отморожу уши». В «Сочи» у него был бы хоть какой-то, но шанс себя проявить и даже поехать на Евро (и слова Черчесова тому косвенное подтверждение). Во втором дивизионе после уже и так более чем года вне игры можно только закопать себя ещe глубже. Так что, если предложение «Сочи» со стола ещe не убрали, то придeтся умерять гордость и соглашаться. Да и не в нынешнем кокоринском положении сильно повыпендриваешься.

Во всей этой типично российской (то есть такой, где вроде говорим о футболе, но решается все совсем не в футбольных кругах) истории одного человека реально жалко. И это не Кокорин, у которого все равно есть неплохая опция в виде «Сочи», а Семак. «Зенит» и те, кто спустил ему это решение, публично и официально вытерли о своего тренера-чемпиона ноги. Он чeтко давал понять, что игрок ему нужен. И словами, и поступками. А плевать! Почему – никто объяснять не будет. Так надо. Ешьте, Сергей Богданович.

Денег на него тратить много не нужно – финансовый фактор (тем более когда речь о «Зените») причиной быть не может. О несуразной агентской комиссии, что в России бывает часто, речи в силу известных причин не идeт и идти не может. Юридически он тоже чист для продолжения карьеры. На сборе он проявил себя хорошо, и со здоровьем у него все нормально. Но – низзя. Не велено. Тюрьмы и зоны им не хватило, шлейф продолжает тянуться. Дать человеку шанс, позволить, что называется, кровью смыть – и то не дают. Поставили пожизненное клеймо. Никаких симпатий к Кокорину у меня нет, но вторая сторона сама на это сопереживание наталкивает. Почти насильно.

Семак столкнулся с тем самым, из-за чего в 50 лет ушeл из футбола Романцев, и вообще из всего этого поколения один несгибаемый Юрий Палыч держится. И противостоит всякой смородщине. С диктатом нефутбола над футболом. Как отреагирует оплеванный Сергей Богданович? Интересно. Но надо понимать, что такими вещами ломают реально достойных людей. И они в таких обстоятельствах становятся не теми, кем могли бы стать. Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (41)
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upiter622
1580234825
Единственный выход Кокоши,это уехать играть в европу,иначе заклюют здесь твари!
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vka1970
1580236040
Согласен, Кокорину надо в Европу ехать.Вроде летом заканчивается контракт и Адвокат Кокошу обеими руками схватит.Тем более свободным агентом.Так что Рабинер не прав сказав о бедственном положении Александра.А вот Семаку реально не сладко и какова будет его реакция на беспредел, мне неизвестно.))
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egor tikhonov
1580239767
почему обычный человек с трудом находит работу после отсидки? а этот сразу в топ клуб рпл. пусть на биржу сначала сходит))) где равноправие?
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Hektor 84
1580240897
Я думал этот желтушный писака только о спартаке небылицы сочинять умеет. Смотри Рабинер это тебе не о спартаке и Массимо Каррере писать. Языком молоть будешь и пальцами по клавишам стукать. Либо язык отрежут, либо пальчики переломают. С Мюллером и его товарищами шутки плохи.
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erma
1580242036
Какое достояние, нет там наверху никаких принципов и по поводу народного достояния они не комплексуют, товарищ Рабинер. Хозяев не устроила позиция Кокорина. И здесь, если обобщать, даже не в Кокорине дело, а в том, что так у нас могут двинуть каждого по приципу "Я хозяин - ты дурак".
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Давид59
1580244190
Всё так. В этой истории футболом совсем не пахнет. Велено человека в дерьмо с головой опустить. И отставить разговорчики...
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Кронштадт65
1580245458
Всё по делу. Пиз_____ец футболу. Обидно
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bset
1580245810
Будет забавно, если Семак все-таки заберет вещи и продолжится чехарда с тренерами и снова начнутся 5-е места. Хотя нет, не забавно. От этого в первую очередь футболисты и болельщики пострадают, а руководству итак все равно, на какой позиции клуб - личные обиды важнее.
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Lilipyt
1580248167
Рабинер тот еще любитель языком почесать и сказки рассказать. Если бы в Зените хотели избавиться от Кокорина, то поступили так же как с Денисовым. Разорвали контракт и отправили в путь-дорогу. Но нет надо же выдумать про мнимые верха, так же будет гораздо интереснее. В добавок приписать к команде «народное достояние». С каких пор и когда это произошло?! Когда это начали приписывать пиар лозунги спонсора к команде?! Заврался в очередной раз не более....
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Ганнибал Лектор
1580264230
Полностью согласен, блевотная история. Как и весь наш футбол. Богданыча жалко
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