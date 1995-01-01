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    Журналист Рабинер – о ситуации Кокорина в «Зените»: «Где-то наверху дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может»

    Обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер поделился мнением о ситуации нападающего Александра Кокорина в «Зените».

    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
    • Форвард до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.
    • Сегодня стало известно, что Кокорина отправили готовиться к сезону с дублем «Зенита».

    «С Кокорина, похоже, уже не слезут, и от этого особенно тошнотворно. Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может. В «Зените» взяли под козырeк, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой. Теперь только-что-капитан-команды вместо второго сбора присоединится к «Зениту-2» в ПФЛ. Потому что в аренду в «Сочи» он ехать не хочет. Пока.

    Принципиальность Кокорина, конечно, похвальна, но, если смотреть на вещи прагматично, то теперь, когда клуб принял решение – и как бы мы все к нему ни относились, – оно из серии «назло маме отморожу уши». В «Сочи» у него был бы хоть какой-то, но шанс себя проявить и даже поехать на Евро (и слова Черчесова тому косвенное подтверждение). Во втором дивизионе после уже и так более чем года вне игры можно только закопать себя ещe глубже. Так что, если предложение «Сочи» со стола ещe не убрали, то придeтся умерять гордость и соглашаться. Да и не в нынешнем кокоринском положении сильно повыпендриваешься.

    Во всей этой типично российской (то есть такой, где вроде говорим о футболе, но решается все совсем не в футбольных кругах) истории одного человека реально жалко. И это не Кокорин, у которого все равно есть неплохая опция в виде «Сочи», а Семак. «Зенит» и те, кто спустил ему это решение, публично и официально вытерли о своего тренера-чемпиона ноги. Он чeтко давал понять, что игрок ему нужен. И словами, и поступками. А плевать! Почему – никто объяснять не будет. Так надо. Ешьте, Сергей Богданович.

    Денег на него тратить много не нужно – финансовый фактор (тем более когда речь о «Зените») причиной быть не может. О несуразной агентской комиссии, что в России бывает часто, речи в силу известных причин не идeт и идти не может. Юридически он тоже чист для продолжения карьеры. На сборе он проявил себя хорошо, и со здоровьем у него все нормально. Но – низзя. Не велено. Тюрьмы и зоны им не хватило, шлейф продолжает тянуться. Дать человеку шанс, позволить, что называется, кровью смыть – и то не дают. Поставили пожизненное клеймо. Никаких симпатий к Кокорину у меня нет, но вторая сторона сама на это сопереживание наталкивает. Почти насильно.

    Семак столкнулся с тем самым, из-за чего в 50 лет ушeл из футбола Романцев, и вообще из всего этого поколения один несгибаемый Юрий Палыч держится. И противостоит всякой смородщине. С диктатом нефутбола над футболом. Как отреагирует оплеванный Сергей Богданович? Интересно. Но надо понимать, что такими вещами ломают реально достойных людей. И они в таких обстоятельствах становятся не теми, кем могли бы стать. Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1453

      upiter622 4 минуты назад

      Единственный выход Кокоши,это уехать играть в европу,иначе заклюют здесь твари!

      0
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      Рейтинг: +1377

      solodealer 7 минут назад

      Самое печальное, что ... ВСЕМ ПОНЯНО, ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ГДЕ-ТО НАВЕРХУ"...
      Нам этот "гдетонаверху" прямо сейчас Конституцию отменяет...

      1
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      Рейтинг: +116

      mama1991 15 минут назад

      футбол в россии?????))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) сраные фашисты с лейпцыгаотвозили питер как пьяниц!!!!!)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1679

      alarm 15 минут назад

      стыдно за спартак, кстати.

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      Рейтинг: +1679

      alarm 15 минут назад

      иначе зачем клуб ждал игрока и заключал с ним контракт осенью. всё правильно - искать надо где-то наверху. вася уткен очень правильно их назвал с*ками, хотя на его месте лучше бы думать о диете.

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