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Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»

28 января 2020, 09:29
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант».

– Я пока шел сюда, мне никто не сказал: «Леонид Викторович, удачи в Казани, вы крутой тренер». Сказали: «Пошутите там хорошо».

– Может, они про Казань говорили.

– Может. Там тоже шутки, да. Не знаю, какие футболисты получатся, но мы хотя бы в творческом плане...

– То есть новый футболист выходит и перед всей командой должен спеть или станцевать?

– Помните: «Воевать не умеют, летать не умеют, но орлы». Так и мы. Поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Не знаю, дают ли за это бонусные баллы.

– Могу ли я вас хотя бы сейчас называть режиссером команды?

– Ну, таким, да.

  • Слуцкий процитировал фильм «В бой идут одни «старики».
  • Специалист этой зимой возглавил «Рубин» после полтора года работы в «Витессе».

Источник: «Первый канал»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Рубинище
1580195214
Осталось в футбол нормально играть научиться.
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Давид59
1580198503
У него есть наш Башкиров. Певец и композитор. Они со Шнуром на Невском жгли. Не знаю, говорили о нём с Ургантом?
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neveldomha
1580218384
А не стоит ли, Леонид Викторович, прикупить Кокорина для танцев в Рубин, ну скажем за 49999 руб., чтобы Сутормина не обидеть.
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