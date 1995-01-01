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    Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант».

    – Я пока шел сюда, мне никто не сказал: «Леонид Викторович, удачи в Казани, вы крутой тренер». Сказали: «Пошутите там хорошо».

    – Может, они про Казань говорили.

    – Может. Там тоже шутки, да. Не знаю, какие футболисты получатся, но мы хотя бы в творческом плане...

    – То есть новый футболист выходит и перед всей командой должен спеть или станцевать?

    – Помните: «Воевать не умеют, летать не умеют, но орлы». Так и мы. Поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Не знаю, дают ли за это бонусные баллы.

    – Могу ли я вас хотя бы сейчас называть режиссером команды?

    – Ну, таким, да.

    • Слуцкий процитировал фильм «В бой идут одни «старики».
    • Специалист этой зимой возглавил «Рубин» после полтора года работы в «Витессе».

    Источник: «Первый канал»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2045

      Борат 22 минуты назад

      Тадеска - о спартаке: проигрываем и позоримся лучше всех !
      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +3572

      Рубинище 43 минуты назад

      Осталось в футбол нормально играть научиться.

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