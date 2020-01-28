Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант».
– Я пока шел сюда, мне никто не сказал: «Леонид Викторович, удачи в Казани, вы крутой тренер». Сказали: «Пошутите там хорошо».
– Может, они про Казань говорили.
– Может. Там тоже шутки, да. Не знаю, какие футболисты получатся, но мы хотя бы в творческом плане...
– То есть новый футболист выходит и перед всей командой должен спеть или станцевать?
– Помните: «Воевать не умеют, летать не умеют, но орлы». Так и мы. Поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Не знаю, дают ли за это бонусные баллы.
– Могу ли я вас хотя бы сейчас называть режиссером команды?
– Ну, таким, да.
- Слуцкий процитировал фильм «В бой идут одни «старики».
- Специалист этой зимой возглавил «Рубин» после полтора года работы в «Витессе».
Источник: «Первый канал»