Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант».

– Я пока шел сюда, мне никто не сказал: «Леонид Викторович, удачи в Казани, вы крутой тренер». Сказали: «Пошутите там хорошо».

– Может, они про Казань говорили.

– Может. Там тоже шутки, да. Не знаю, какие футболисты получатся, но мы хотя бы в творческом плане...

– То есть новый футболист выходит и перед всей командой должен спеть или станцевать?

– Помните: «Воевать не умеют, летать не умеют, но орлы». Так и мы. Поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Не знаю, дают ли за это бонусные баллы.

– Могу ли я вас хотя бы сейчас называть режиссером команды?

– Ну, таким, да.