«Реал» начал тренировку с минуты молчания в память о Брайанте. Рамос одел футболку Коби

«Надел», а не «одел», журналисты херовы
Тренировка мадридского «Реала» в понедельник началась с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в воскресенье.
Капитан «Реала» Серхио Рамос пришел на тренировку в футболке с фамилией Брайанта.
- Брайант вместе с дочерью погиб в результате крушения личного вертолета.
- Коби – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»
Minuto de silencio por el fallecimiento de Kobe Bryant antes de nuestro entrenamiento. #RealMadrid pic.twitter.com/w7Cfpdxm4x— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 января 2020 г.