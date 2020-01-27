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  • «Реал» начал тренировку с минуты молчания в память о Брайанте. Рамос одел футболку Коби

«Реал» начал тренировку с минуты молчания в память о Брайанте. Рамос одел футболку Коби

27 января 2020, 18:52
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Тренировка мадридского «Реала» в понедельник началась с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в воскресенье.

Капитан «Реала» Серхио Рамос пришел на тренировку в футболке с фамилией Брайанта.

  • Брайант вместе с дочерью погиб в результате крушения личного вертолета.
  • Коби – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Реала»
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (2)
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greatsergey_nokappa
1580147667
«Надел», а не «одел», журналисты херовы
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