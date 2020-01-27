«Реал» начал тренировку с минуты молчания в память о Брайанте. Рамос одел футболку Коби

Тренировка мадридского «Реала» в понедельник началась с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в воскресенье.

Капитан «Реала» Серхио Рамос пришел на тренировку в футболке с фамилией Брайанта.

Брайант вместе с дочерью погиб в результате крушения личного вертолета.

Коби – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

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