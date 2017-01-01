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    «Реал» начал тренировку с минуты молчания в память о Брайанте. Рамос одел футболку Коби

    Тренировка мадридского «Реала» в понедельник началась с минуты молчания в память о бывшем баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в воскресенье.

    Капитан «Реала» Серхио Рамос пришел на тренировку в футболке с фамилией Брайанта.

    • Брайант вместе с дочерью погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Коби – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    Зидан – о гибели Брайанта: «У меня нет слов, это ужасная новость для мира спорта»

    Источник: твиттер «Реала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      greatsergey_nokappa 21 минуту назад

      «Надел», а не «одел», журналисты херовы

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