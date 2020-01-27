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  • Отец Кузяева: «Сейчас важно восстановить здоровье Далера. Переговоры» с «Динамо»? Это неправда»

Отец Кузяева: «Сейчас важно восстановить здоровье Далера. Переговоры» с «Динамо»? Это неправда»

27 января 2020, 17:30
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Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо».

«Нет, это неправда. Переговоры с «Зенитом»? Все по-прежнему: сейчас важно восстановить здоровье Далера», – сказал Кузяев-старший.

  • Контракт 27-летнего хавбека заканчивается в июне.
  • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

«Динамо» ведет переговоры с Кузяевым. Летом он станет свободным агентом

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (1)
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paracetamol
1580142729
Хорошо если эта неправда - правда.
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