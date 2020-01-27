Отец Кузяева: «Сейчас важно восстановить здоровье Далера. Переговоры» с «Динамо»? Это неправда»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо».

«Нет, это неправда. Переговоры с «Зенитом»? Все по-прежнему: сейчас важно восстановить здоровье Далера», – сказал Кузяев-старший.

Контракт 27-летнего хавбека заканчивается в июне.

В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.

Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

«Динамо» ведет переговоры с Кузяевым. Летом он станет свободным агентом