Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

Генеральный директор клуба Томас Цорн рассказал о заключении контракта с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильных телефонов.

«Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнерство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», – сказал Цорн.

ZTE сотрудничала с другими футбольными клубами, такими как «Боруссия» М, «Севилья» и «Чарльтон».

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