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  • Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

27 января 2020, 12:39
15

Генеральный директор клуба Томас Цорн рассказал о заключении контракта с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильных телефонов.

«Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнерство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», – сказал Цорн.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (15)
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serppion
1580120263
Ну, выйдет спартачек на китайский рынок, чем торговать станет? Ананидзами?
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Romantic2010
1580120314
То есть короновирус вас не останавливает, теперь еще и свиной грипп ?
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Добрый Бобер
1580123992
Ну и нафига я смартфон BQ покупал?
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GermanVo
1580124385
С такими темпами, скоро выходить некуда будет
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JTherry
1580128937
и на фига Спартаку китайский рынок? что там продавать будете?
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vka1970
1580129347
Понимаю, что китайский рынок достаточно ёмкий, но не совсем понимаю, что за продукцию будет продвигать там наш клуб.Если речь конкретно о футболе, то боюсь такая продукция вряд ли будет пользоваться спросом.
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RotBerg
1580130733
Китайская народная команда ) звучит, молодцы!
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SLADE2019
1580130967
Очередная галиматья! Зачем Спартаку китайский рынок? Если в плане игроков, то оставляю это без комментариев. Тем более, зачем Спартак китайскому рынку? Маразм крепчает! Может будет дальнейшее разъяснение от Цорна, насчет смысла сказанного?
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mikhan.voronov
1580141304
Недавно купила мужу капли, которые посоветовала знакомая, так была в шоке от результата: наш секс стал в разы дольше и ярче (как в начале отношений), стояк крепче, оргазмы стали намного ярче и ощутимее и мне кажется, что увеличился немного!вот сами почитайте -------- https://ur-l.ru/blogg
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zigbert
1580218187
Что то не совсем понятен этот выход на китайский рынок.
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