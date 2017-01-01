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    Цорн: «Контракт с ZTE поддерживает цель «Спартака» выйти на китайский рынок»

    Генеральный директор клуба Томас Цорн рассказал о заключении контракта с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильных телефонов.

    «Мы рады, что нашли партнера, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнерство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», – сказал Цорн.

    «Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE на 30 миллионов рублей

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9263

      KLIM777 7 минут назад

      А что там на этом рынке делать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2407

      gosproektikabinet 17 минут назад

      давно пора их в китай там как раз вирус, и зинаиду туда же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2055

      Борат 18 минут назад

      если спартак хочет заработать, то надо просто разрешить
      производителям туалетной бумаги, например ZEWA,
      печатать ромбик на своей продукции - такую бумагу будут скупать не только от владивостока до калининграда, но и в европе и в бразилии и даже в австралии!!!

      гы-гы

      1
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      Рейтинг: +1060

      serhio80 > Борат 7 минут назад

      тебе то чего, казахи камнем подтираются)

      1
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      Рейтинг: +422

      Play 21 минуту назад

      Просто под мышками на футболках нашли свободное место для рекламы.

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