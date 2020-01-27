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  • Сарри – о поражении «Ювентуса»: «Рад за ребят из «Наполи», всегда буду любить их»

Сарри – о поражении «Ювентуса»: «Рад за ребят из «Наполи», всегда буду любить их»

27 января 2020, 12:16

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2).

«Мы были пассивны в течение всего матча, думали, что можем играть в медленном темпе, делая пять касаний, не находя свободного пространства и будучи невероятно мягкими. Мы провели плохой матч. Мы продемонстрировали неправильный подход, недостаточную интенсивность и некорректную психологическую интерпретацию, за которой последовала и физическая составляющая. Очевидно, что для нас это недопустимо.

Мы создали для «Наполи» ситуацию, когда для победы им нужен был минимум. Мы опаздывали за каждым мячом. Мы действовали как в замедленной съемке, ничего не работало. Как и в случае с «Лацио», нам не хватало психологической энергии. Когда нет возбуждения от игры, реакция приводит к технико-тактическим проблемам. Все растет из этого.

Я рад за ребят из «Наполи», потому что всегда буду любить их. Если приходится проигрывать, я бы предпочел проиграть здесь, чтобы помочь «Наполи» выйти из своих текущих проблем. Но все-таки я бы предпочел, чтобы они начали выигрывать на следующей неделе, конечно», – сказал Сарри.

  • «Ювентус» потерпел второе поражение в этом сезоне Серии А.
  • Сарри работал в Неаполе с 2015 по 2016 год.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Наполи Сарри Маурицио
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