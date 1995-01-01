Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Сарри – о поражении «Ювентуса»: «Рад за ребят из «Наполи», всегда буду любить их»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2).

    «Мы были пассивны в течение всего матча, думали, что можем играть в медленном темпе, делая пять касаний, не находя свободного пространства и будучи невероятно мягкими. Мы провели плохой матч. Мы продемонстрировали неправильный подход, недостаточную интенсивность и некорректную психологическую интерпретацию, за которой последовала и физическая составляющая. Очевидно, что для нас это недопустимо.

    Мы создали для «Наполи» ситуацию, когда для победы им нужен был минимум. Мы опаздывали за каждым мячом. Мы действовали как в замедленной съемке, ничего не работало. Как и в случае с «Лацио», нам не хватало психологической энергии. Когда нет возбуждения от игры, реакция приводит к технико-тактическим проблемам. Все растет из этого.

    Я рад за ребят из «Наполи», потому что всегда буду любить их. Если приходится проигрывать, я бы предпочел проиграть здесь, чтобы помочь «Наполи» выйти из своих текущих проблем. Но все-таки я бы предпочел, чтобы они начали выигрывать на следующей неделе, конечно», – сказал Сарри.

    • «Ювентус» потерпел второе поражение в этом сезоне Серии А.
    • Сарри работал в Неаполе с 2015 по 2016 год.

    Фанаты «Наполи» перед игрой с «Ювентусом» посвятили Сарри баннер: «Горбатый ублюдок»

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75276
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru