Сарри – о поражении «Ювентуса»: «Рад за ребят из «Наполи», всегда буду любить их»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2).

«Мы были пассивны в течение всего матча, думали, что можем играть в медленном темпе, делая пять касаний, не находя свободного пространства и будучи невероятно мягкими. Мы провели плохой матч. Мы продемонстрировали неправильный подход, недостаточную интенсивность и некорректную психологическую интерпретацию, за которой последовала и физическая составляющая. Очевидно, что для нас это недопустимо.

Мы создали для «Наполи» ситуацию, когда для победы им нужен был минимум. Мы опаздывали за каждым мячом. Мы действовали как в замедленной съемке, ничего не работало. Как и в случае с «Лацио», нам не хватало психологической энергии. Когда нет возбуждения от игры, реакция приводит к технико-тактическим проблемам. Все растет из этого.

Я рад за ребят из «Наполи», потому что всегда буду любить их. Если приходится проигрывать, я бы предпочел проиграть здесь, чтобы помочь «Наполи» выйти из своих текущих проблем. Но все-таки я бы предпочел, чтобы они начали выигрывать на следующей неделе, конечно», – сказал Сарри.

«Ювентус» потерпел второе поражение в этом сезоне Серии А.

Сарри работал в Неаполе с 2015 по 2016 год.

Фанаты «Наполи» перед игрой с «Ювентусом» посвятили Сарри баннер: «Горбатый ублюдок»