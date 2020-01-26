Головин – лучший игрок «Монако» в матче против «Страсбура» по версии Whoscored

Статистический портал WhoScored признал полузащитника Александра Головина лучшим игроком в составе «Монако» в проигранном матче 21-го тура французской Лиги 1 против «Страсбура» (1:3).

Российский футболист был оценен в 6,7 по 10-балльной шкале.

Это выше, чем у всех остальных одноклубников Головина.