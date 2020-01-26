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  • Головин – лучший игрок «Монако» в матче против «Страсбура» по версии Whoscored

Головин – лучший игрок «Монако» в матче против «Страсбура» по версии Whoscored

26 января 2020, 11:10
4

Статистический портал WhoScored признал полузащитника Александра Головина лучшим игроком в составе «Монако» в проигранном матче 21-го тура французской Лиги 1 против «Страсбура» (1:3).

Российский футболист был оценен в 6,7 по 10-балльной шкале.

Это выше, чем у всех остальных одноклубников Головина.

  • Худшим в составе «Монако» по той же системе стал защитник Бенджамин Хенрикс (5,6).
  • Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел на поле все 90 минут.
  • Монегаски идут на 12-м месте в чемпионате Франции.

Источник: Whoscored
Франция. Лига 1 Страсбур Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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3a zenit
1580027849
топ)
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Hektor 84
1580053601
Пока Головин будет лучший среди худших Монако так и будет в сраке болтаться
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